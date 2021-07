Pogacar prend le maillot jaune du Tour de France, Michael Woods 3e de l'étape

Pogacar, vainqueur sortant du Tour, a estoqué ses adversaires dans les deux dernières ascensions de cette première et pluvieuse journée alpestre, dans les cols de Romme et de la Colombière.

Le Slovène a mis ses rivaux K.-O. dès la première étape de montagne du Tour. Il a creusé des écarts monumentaux, plus de trois minutes sur ses rivaux directs, trois jours après avoir pris déjà le dessus dans le contre-la-montre.

Le jeune Slovène de 22 ans a pris la suite du Néerlandais Mathieu van der Poel, qui portait le maillot jaune depuis dimanche. Le leader de l'équipe UAE a endossé son troisième maillot jaune. L'année passée, il avait revêtu le maillot de leader après le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, à la veille seulement de l'arrivée sur les Champs-Élysées.

Au Grand-Bornand, Pogacar a pris la 4e place de l'étape derrière l'Espagnol Ion Izagirre et le Canadien Michael Woods, devancés d'une quarantaine de secondes par Teuns.

Pogacar, sûr de sa force, a porté son attaque en deux fois dans le col de Romme, à l'approche des 30 derniers kilomètres. Sur son second démarrage, il a distancé l'Equatorien Richard Carapaz, le seul à avoir gardé péniblement le contact la première fois.

En 3 kilomètres, le Slovène a distancé Carapaz de plus d'une minute. Il a rejoint et déposé les rescapés de l'échappée avant la dernière descente qu'il a négociée avec prudence.

Je n'ai pas tué le Tour, la route est encore longue, tout peut arriver. Aujourd'hui [samedi] j'ai créé un écart, peut-être que demain quelqu'un d'autre fera de même, a déclaré le champion en titre. Lors de l'étape de vendredi, tout le monde roulait contre nous, c'est pour ça que j'ai tout donné pour créer un écart. Chaque jour, mes adversaires essaieront de me prendre du temps.

Une première moitié d'étape marquée par de nombreuses attaques a condamné très vite le Gallois Geraint Thomas, distancé dès la première côte à la sortie d'Oyonnax, puis le Slovène Primoz Roglic, lâché après une trentaine de kilomètres.

Thomas, vainqueur du Tour 2018, et Roglic, deuxième en 2020, ont chuté lundi dernier dans la troisième étape.

Pogacar a muselé le Belge Wout van Aert qui a cherché à partir avant que l'échappée, forte de 18 coureurs, prenne forme à la mi-course derrière le Néerlandais Wout Poels, très actif en début de parcours.

Woods, parti à l'avant dès le pied de Romme, a été rejoint à 3 kilomètres du sommet de la Colombière par Teuns qui l'a ensuite distancé.

Teuns, 29 ans, a enlevé son deuxième succès dans le Tour, deux ans après celui acquis au sommet de La Planche des Belles Filles, dans les Vosges. Il a donné à l'équipe Bahrain sa deuxième victoire en deux jours, après le Slovène Matej Mohoric au Creusot.

Les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin ont fini 63e et 89e. Au classement général, ils occupent les 49e et 93e places.

Dimanche, la 9e étape, la plus difficile dans les Alpes, comporte 51 kilomètres de montée sur le parcours de 144,9 kilomètres entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie).

Classement général du Tour de France après la 8e étape 1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 29 h 38:25.

2. Wout van Aert (BEL/JUM) à 1:48.

3. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 4:38.

4. Rigoberto Uran (COL/EF1) 4:46.

5. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 5:00.

6. Richard Carapaz (ECU/INE) 5:01.

7. Wilco Kelderman (NED/BOR) 5:13.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 5:15.

9. David Gaudu (FRA/GFJ) 5:52.

10. Pello Bilbao (ESP/BAH) 6:41.

...

33. Michael Woods (CAN/ISR) 27:01.

49. Hugo Houle (CAN/AST) 38:01.

93. Guillaume Boivin (CAN/ISR) 57:03.