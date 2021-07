Verstappen pas content, mais en pole en Autriche, Stroll 9e

Max Verstappen n'a pas été content de ses derniers tours en qualification, mais il quand même pu décrocher la pole position. Lance Stroll a pu passer en Q3, et a obtenu le 10e temps. Il partira de la 9e place sur la grille.

Étonnante révélation de Max Verstappen en entrevue après la séance de qualification.

Q3 n'a pas été comme on voulait, il va falloir revoir ce qui s'est passé, je ne pensais pas perdre autant de temps dans les lignes droites , a dit le Néerlandais, maussade.

Ce n'est pas la bonne façon d'obtenir la pole position, mais bon, je suis quand même heureux d'avoir obtenu une autre pole ici, au domicile de Red Bull, devant tous les amateurs néerlandais.

Verstappen a pourtant enregistré un chrono dans les 63 secondes au tour, en 1 min 03 s 720/1000. Ils n'ont été que trois à y arriver, samedi.

Max Verstappen passe devant les gradins du circuit de Spielberg, il y a beaucoup de spectateurs néerlandais en orange. Photo : Getty Images / Clive Rose

C'était la troisième pole d'affilée de Max Verstappen, qui sera grand favori dimanche pour ce Grand Prix d'Autriche. Son rival au championnat Lewis Hamilton n'a obtenu que le 4e temps, à 29 centièmes de la pole, en 1:04,014.

On ne peut pas s'approcher de Red Bull, a constaté Hamilton, résigné. Ils vont trop vite. Dimanche, je me battrai contre les deux pilotes devant moi sur la grille [Sergio Pérez et Valtteri Bottas] .

Verstappen aura avec lui sur la première ligne le Britannique Lando Norris, qui a réussi un tour magique dans sa McLaren à moteur Mercedes-Benz, ce qui lui a donné la deuxième place sur la grille, à seulement 48 millièmes du temps de la pole.

Ça fait du bien, a admis Norris. Mais nous ne sommes pas aussi rapides que Red Bull. Il nous manque encore des ingrédients pour y arriver.

Lando Norris est le seul pilote à avoir marqué des points dans chacun des huit grands prix de la saison.

Le Mexicain Sergio Pérez a fini 3e dans l'autre Red Bull, et aura la mission dimanche de tenir Hamilton à distance de Verstappen.

La troisième place de Sergio, c'est très bon pour l'équipe, a fait remarquer Verstappen. Espérons que nous pourrons marquer beaucoup de points. Lando a fait un tour extraordinaire, mais je ne m'attends pas à ce qu'il soit mon principal adversaire dans la course.

Lance Stroll devant la Ferrari Charles Leclerc sur le circuit de Spielberg Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Aston Martin avait encore une voiture compétitive, samedi. Les deux pilotes ont accédé à Q3.

Lance Stroll a terminé la séance de qualification au 10e rang, à 89 centièmes de la pole position.

Commencer la course dans le top 10 nous donne une belle chance de marquer des points, a expliqué Stroll. Je crois qu'on aurait pu faire un peu mieux. J'ai fait de bons chronos en Q2, mais en Q3, j'ai eu plus de mal à trouver l'espace nécessaire pour faire un bon temps.

Les équipes ont jonglé entre les mi-durs et les tendres, ce qui me laisse croire qu'ils sont à peu près d'égale performance, a constaté le Québécois. Il faudra prendre ça en compte pour établir notre stratégie.

Son coéquipier Sebastian Vettel a fait mieux avec le 8e temps, à 8 dixièmes de seconde de Verstappen.

Mais l'Allemand a été pénalisé. Dans Q2, il a gêné sans le vouloir Fernando Alonso qui terminait un tour rapide dans son Alpine-Renault. Le voyant arriver, Vettel s'est écarté de la trajectoire (et a laissé tomber son tour) pour le laisser passer, mais trop tard.

De dos, Fernando Alonso (à gauche) et Sebastian Vettel sur le circuit de Spielberg Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

Il a envoyé la main en signe d'excuse à l'Espagnol qui était furieux de s'être voler un bon chrono, il a fini la séance en 14e place.

Seb n'a rien fait de mal, a tenu à dire Alonso, il y avait des voitures devant lui qui n'avaient pas encore pris leur élan, mais moi, ça a ruiné mon tour, ma qualif, et la course de demain.

J'ai vu Fernando trop tard dans mes rétros, a indiqué Vettel. J'ai laissé tomber mon tour pour le laisser passer. Que pouvais-je faire de plus ?

Vettel devra reculer de trois places sur la grille, et partira donc juste derrière Stroll, qui partira donc de l'intérieur de la cinquième ligne sur la grille, en 9e place.

Le Britannique George Russell a finalement réussi à atteindre Q3 dans la Williams, c'était la première fois, et il a pu se qualifier devant l'Aston Martin de Lance Stroll. Il partira de la 8e place sur la grille.

Une performance remarquable qui va faire réfléchir Mercedes-Benz, alors que la rumeur l'envoie déjà remplacer Valtteri Bottas en 2022.

Son coéquipier, le Torontois Nicholas Latifi, a fini en 18e place, éliminé dès Q1.

Avec les pneus plus tendres, tout le monde a été mis à l'épreuve, a rappelé Latifi. Et j'ai eu du mal ce week-end à trouver le bon équilibre pour me sentir bien dans l'auto. Dans mon deuxième tour, j'ai fait une erreur dans le virage numéro 3. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Je ne suis pas très heureux de moi.

NDLR: Le pneumaticien italien Pirelli a apporté ce week-end un pneu plus tendre que celui distribué aux équipes la semaine dernière au circuit de Spielberg.

Classement de la séance de qualification:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:03,720

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:03,768

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:03,990

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:04,014

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:04,049

6. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:04,107

7. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:04,273

8. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:04,570

9. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) 1:04,591

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:04,618

18. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz)

Grille de départ:

1re ligne:

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz)

2e ligne:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz)

3e ligne:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

4e ligne:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz)

5e ligne:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz)

Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari)

6e ligne:

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) pénalisé de 3 places sur la grille

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

7e ligne:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

8e ligne:

Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber-Alfa Romeo-Ferrari)

Kimi Räikkönen (FIN/Sauber-Alfa Romeo-Ferrari)

9e ligne:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz)

10e ligne: