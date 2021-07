Le Pérou affrontera le Brésil en demi-finale de la Copa América

Le Pérou est la première équipe qualifiée en demi-finales de la Copa América - qui se déroule au Brésil -, après avoir éliminé vendredi le Paraguay à l'issue d'une séance de tirs au but (4-3).

Miguel Trauco a converti le tir de pénalité décisif pour le Pérou.

Juste avant, le gardien péruvien Pedro Gallese a paré le tir d'Alberto Espinola.

Le capitaine du Paraguay Gustavo Gomez avait ouvert la marque à la 11e minute, mais Gianluca Lapadula a marqué à deux reprises (21e, 40e) pour placer le Pérou en tête de la rencontre.

À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 3-3.

En demi-finale, le Pérou rencontrera le Brésil, qui a battu le Chili 1-0, à Rio de Janeiro.

Gianluca Lapadula a assuré que son équipe était prête, quel que soit l'adversaire. Affronter le Chili ou le Brésil c'est la même chose , a-t-il dit.

À peine entré sur le terrain, le milieu de terrain Lucas Paqueta a donné la victoire à la Seleçao avec un but, à la 47e minute.

Les Chiliens n'ont pas pu égaliser malgré le fait que Gabriel Jesus ait été expulsé à la 48e minute pour une faute sur Eugenio Mena.

Le Brésil rencontrera lundi à Rio le Pérou, tout comme lors de la finale de la compétition en 2019.

Les quarts de finale s'achèveront samedi après la rencontre entre l'Argentine et l'Équateur et le match opposant l'Uruguay et la Colombie.