Le Lightning à une victoire de la Coupe Stanley

Des buts rapides en début de première et de deuxième périodes ont permis au Lightning de Tampa Bay de signer une victoire de 6-3 face au Canadien de Montréal, vendredi soir, au Centre Bell, et de prendre une avance de 3-0 dans la finale de la Coupe Stanley.

Tyler Johnson a connu un fort match pour les visiteurs en touchant la cible à deux reprises.

Le Lightning a entrepris le match en lion, marquant deux fois dans les quatre premières minutes de jeu.

C’est Jan Rutta qui a lancé les Floridiens. Le défenseur du Lightning a surpris Carey Price à l’aide d’un tir voilé de la ligne bleue. Victor Hedman a doublé l’avance des siens peu après, en avantage numérique.

Le Lightning a continué de bourdonner en territoire adverse et de multiplier les chances de marquer. Le Canadien a finalement émergé en milieu d’engagement.

Cole Caufield a semblé réveiller son équipe avec un puissant tir qui a atteint un poteau du filet d’Andrei Vasilevskiy. Phillip Danault a ensuite réussi à tromper la vigilance du gardien russe avec un tir des poignets du côté du bouclier.

Le Lightning s'est remis en marche dès le début de la deuxième période en marquant de nouveau deux buts rapides. Nikita Kucherov a d'abord profité d'une échappée avec Ondrej Palat pour marquer son huitième but des séries. Johnson en a rajouté moins de deux minutes plus tard en faisant dévier un relais de Mathieu Joseph dans le filet de Price.

Nick Suzuki a ramené l'espoir dans le Centre Bell en inscrivant son septième but des séries en fin de deuxième période. Son tir des poignets a glissé sous la jambière droite de Vasilevskiy.

Johnson a porté un dur coup à l'équipe locale en marquant son deuxième but du match avec moins de cinq minutes à faire à la troisième période. Corey Perry a réduit l'écart quelques secondes plus tard, mais le Lightning est revenu avec un but dans un filet désert.

Price n'a pas connu son meilleur match devant le filet du CH, où il cédé cinq fois sur 29 lancers. Son vis-à-vis a réalisé 32 arrêts.

Un match crucial

Le Canadien espérait profiter du retour de son entraîneur-chef intérimaire Dominique Ducharme, remis de la COVID-19, et de l’appui de ses partisans pour rebondir face au Lightning.

Il s’agissait d’ailleurs du tout premier match d’une finale de la Coupe Stanley à être présenté au Centre Bell. Le 9 juin 1993, lorsque le Canadien avait soulevé la coupe face aux Kings de Los Angeles, la rencontre avait eu lieu au Forum.

La magie n’a toutefois pas opéré et le Canadien se retrouve dans une fâcheuse position face au Lightning, qui avait signé des victoires de 5-1 et de 3-1 lors des deux premiers matchs de la série, présentés au Amalie Arena.

Malgré tout, personne ne baisse les bras chez le Canadien.

On a été négligés tout au long de l'année, a rappelé Phillip Danault. C'est une bonne équipe de l'autre bord, ils capitalisent sur les petites erreurs qu'on fait, il faut y aller un match à la fois. On se relève les manches, on n’a pas lâché toute l'année et je peux garantir que personne ne va abandonner dans l'équipe.

Nous avons surmonté des défis toute l’année, a ajouté Carey Price. Nous sommes dos au mur, alors évidemment il va falloir donner le meilleur de nous.

La finale pourrait se conclure dès lundi, au Centre Bell, où sera disputé le match numéro 4.