L’Espagne en demi-finales de l’Euro

L'Espagne est de retour. La Roja a dû attendre les tirs au but pour dompter la Suisse, réduite à 10, vendredi en quarts de l'Euro (1-1 après prolongation, 3-1 aux tirs au but) et obtenir, pour sa première demi-finale depuis 2012, de défier la Belgique ou l'Italie.