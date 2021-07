Denis Shapovalov et Novak Djokovic passent en huitièmes à Wimbledon

Le match de Shapovalov, disputé sur le court central, a été à sens unique. La victoire a été nette et sans bavure, 6-4, 6-2 et 6-2, acquise en 2 heures et 18 minutes.

Je crois que c'est l'un de mes meilleurs matchs, et pas seulement à Wimbledon, a estimé Shapovalov. Je crois que c'était un sans-faute, un match très solide.

Cette performance lui a par ailleurs permis d'atteindre le quatrième tour d'un tournoi du grand chelem pour la troisième fois de sa carrière, et pour la première fois à Wimbledon.

C'était une expérience incroyable, a ajouté le Canadien. C'était l'un de mes rêves quand j'étais jeune de jouer sur le court central à Wimbledon. J'ai vu plusieurs légendes jouer ici, donc ç'a toujours été l'un de mes plus gros objectifs.

Donc de pouvoir y jouer aujourd'hui, en plus contre une légende comme Andy et de gagner de la manière que je l'ai fait, c'est indescriptible.

Le Canadien, bien reposé après avoir bénéficié d'un forfait au tour précédent, a dominé l'ancien champion de Wimbledon et champion olympique en simple en 2012.

Si Shapovalov a eu du mal à passer sa première balle de service (54%), il a réussi 13 as et a remporté 71% des points sur sa première balle de service.

Andy Murray revenait à Wimbledon après une absence de quatre ans. Il a été cette vaincu par plus fort et plus jeune que lui.

C'est la première fois depuis ses débuts à Wimbledon en 2005 que Murray n'accède pas à la deuxième semaine.

Je savais que la foule encouragerait Andy, a mentionné Shapovalov. Et ils l'ont encouragé, mais c'était malgré tout vraiment, vraiment plaisant.

Pour Shapovalov, c'est la première fois qu'il accède aux huitièmes de finale sur le célèbre gazon londonien. Il affrontera lundi l'Espagnol Roberto Bautista Agut pour une place en quarts.

Ce sera un autre match difficile, selon le Canadien. Nous ne nous sommes jamais affrontés, mais je sais qu'il est un adversaire coriace. Il ne fait pas de cadeaux à l'adversaire. Je devrai vraiment travailler fort si je veux le battre.

Djokovic manque de finition

De son coté, Novak Djokovic a eu du mal à conclure son match, vendredi, devant passer par le bris d'égalité pour battre son adversaire en trois manches de 6-4, 6-3, 7-6 (9/7) et pour accéder aux huitièmes de finale.

La troisième manche a été pénible pour la première raquette mondiale, qui a été menée 3-0, puis 4-1. Mais en resserrant son jeu, le Serbe est revenu à 4-4. Et les deux hommes en sont arrivés au bris d'égalité.

Djokovic a sauvé une balle de manche avant de l'emporter en 2 h 16 min.

À partir du début de la troisième manche, le match a été très serré, a-t-il expliqué. Il a eu un peu de malchance au bris d'égalité parce qu'il a été devant presque tout le temps, mais j'ai trouvé le moyen de passer.

Le grand favori du tournoi espère égaler le record de 20 titres du grand chelem détenu par Roger Federer et par Rafael Nadal (qui n'est pas à Wimbledon).

Djokovic affrontera lundi le Chilien Cristian Garin (20e) pour une place en quarts.

Il atteint les huitièmes de finale à Wimbledon pour la 13e fois en 16 participations d'affilée depuis 2005.

Il veut remporter un sixième titre, ce qui lui donnerait un troisième grand chelem en 2021 après ses victoires en Australie et en France.

Novak Djokovic a la possibilité rare de remporter le grand chelem doré , qui associe dans la même année les quatre titres majeurs et la médaille d'or olympique.

Autres résultats de 3e tour :