Et pour l'occasion, il pourra saluer le retour derrière son banc de l'entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme, absent depuis six matchs après avoir été déclaré positif à la COVID-19.

Ça n'a pas été facile. J'adore mon travail, et j'adore ce groupe de joueurs et notre personnel. Nous travaillons bien ensemble. Ç'a été difficile de se faire enlever tout ça. Parfois, il y a des choses que tu contrôles, et d'autres pas. Il faut faire de son mieux , a d'abord déclaré Ducharme en visioconférence vendredi matin.

J'avais vraiment hâte. Ça fait plusieurs jours que j'ai hâte de revenir et quand on m'a dit que ce serait le 2 juillet, alors je regardais cette date-là et j'avais vraiment hâte que ça arrive. Vraiment content d'être ici avec le staff, les joueurs et tout le monde pour continuer cette bataille-là , a-t-il ajouté, la casquette du CH bien enfoncée sur sa tête.

Le défenseur Ben Chiarot s'est dit très heureux de revoir Ducharme. C'est bien de pouvoir retrouver ton entraîneur-chef, d'entendre une voix familière lors des réunions et sur la patinoire , a-t-il confié.

Le capitaine est de retour pour diriger le bateau. Une citation de :Ben Chiarot

Pour sa part, l'attaquant Tyler Toffoli a indiqué que l'entraîneur adjoint Luke Richardson avait fait du bon boulot en l'absence de Ducharme, mais que ses coéquipiers et lui allaient être plus à l'aise avec le Québécois derrière le banc.

Nous sommes heureux de jouer à domicile, il [Ducharme] est content d'être de retour, et le plus important en ce moment, c'est d'aller chercher la victoire , a dit Toffoli.

Le CH n'a effectué aucun changement à sa formation lors de la séance d'échauffement matinale au Complexe sportif Bell de Brossard.

Nous avons joué pratiquement l'ensemble des séries éliminatoires avec la même formation, alors je ne crois pas que c'est le temps de changer la formule , a ajouté Toffoli.

Killorn manque toujours à l'appel

Alex Killorn ne sera pas en uniforme pour le troisième match, a confirmé l'entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper.

L'attaquant, qui a fait le voyage avec l'équipe vers Montréal, a semblé se blesser quand il a bloqué un tir de Jeff Petry en deuxième période de la première rencontre.

Cooper a précisé du même souffle que sa formation sera identique à celle du match précédent. Ça signifie que le Québécois Mathieu Joseph disputera une deuxième rencontre de suite.

Joseph, qui a complété un trio avec Ross Colton et Pat Maroon dans la victoire de 3-1 du Lightning mercredi, avait décoché un tir au filet, donné quatre mises en échec et affiché un temps de jeu de 6:23. Il s'agissait alors de son premier match depuis le 20 mai contre les Panthers de la Floride.

Cooper a indiqué qu'il comptait lui offrir un plus grand rôle cette fois-ci, en terrain ennemi.

Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Quand tu ne joues pas beaucoup après la fin de la saison, tu dois te tenir prêt. Ç'a été le cas d'Aleksandr Volkov l'an dernier, qui est demeuré 64 jours dans la bulle avant de disputer le dernier match de la finale, et il a eu tout un impact. Tu ne sais jamais quand ton nom va sortir , a évoqué Cooper.

Jo n'a pas beaucoup joué lors du dernier match – j'espère lui offrir plus de temps de jeu ce soir – à cause des unités spéciales, mais il exploite bien sa vitesse et peut bousculer la défense adverse. Jo a du talent, et je m'attends à ce qu'il ait un plus grand impact sur le match ce soir , a-t-il ajouté.

Le Lightning mène la série finale de la Coupe Stanley 2-0 contre le Canadien. Le match sera présenté à 20 h au Centre Bell.