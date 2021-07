Lewis Hamilton reprend le dessus des essais en Autriche, Lance Stroll 4e

Max Verstappen avait été le plus rapide de la première séance, en 1 min 5 s 143/1000 en pneus tendres. Hamilton a trouvé tous ses repères dans la deuxième, et il a pu tourner dans les 65 secondes au tour.

Son chrono de 1:05,523 le place en tête du classement.

Dans la deuxième séance, le ciel était très gris, et un petit crachin a obligé les pilotes à être vigilants en fin de séance. Ils ont cependant pu continuer à tourner en pneus lisses. Des averses sont à prévoir ce week-end.

Vendredi, le Britannique a terminé devant son coéquipier Valtteri Bottas (+0,189) et son rival néerlandais (+0,217).

La deuxième séance n'a pas été parfaite , a reconnu Verstappen. Il n'y a pas de réel problème.

Ce trio possède une longueur d'avance sur le peloton. La pluie fine qui s'est intensifiée en fin de séance n'a pas permis à tous d'y aller à fond en configuration de qualifications.

Red Bull a encore deux dixièmes d'avance sur nous, a dit Hamilton, prudent. Nous avons fait des progrès, mais pas encore assez pour combler ce retard.

Info ou intox? On le saura samedi en qualifications.

En 4e place, on retrouve Lance Stroll (+0,616) à 6 dixièmes de seconde de Mercedes-Benz.

Lance Stroll devant la Ferrari Charles Leclerc sur le circuit de Spielberg Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Le Québécois a bien progressé vendredi. Il avait fini la première séance en 13e place, après deux sorties de piste. La première avec les nouveaux pneus de Pirelli.

Le pneumaticien italien a apporté ce week-end une nouvelle gamme de pneus arrière, avec des flancs plus résistants.

Pirelli a réagi prestement aux deux crevaisons qui avaient envoyé Lance Stroll et Max Verstappen dans le mur en pleine ligne droite lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les pilotes s'en étaient sortis indemnes.

Max Verstappen furieux après sa crevaison en Azerbaïdjan Photo : Getty Images / Clive Rose

À Spielberg, chaque pilote a reçu deux trains à utiliser à sa guise durant les deux séances d'essais libres.

Si les tests de ce week-end sont concluants, ces pneus seront utilisés à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Vendredi encourageant pour Aston Martin. Sebastian Vettel (+0,745) a lui aussi été beaucoup plus rapide dans la deuxième séance. Il a conclu juste derrière Stroll en 5e place. Les deux ont enregistré leurs chronos avant la pluie.

Malgré mes sorties de piste, j'ai pu tourner beaucoup, et nous avons bien progressé, a dit Stroll. La clé du week-end réside dans les pneus tendres de la gamme Pirelli. C'est une bonne chose, car ça va brasser les cartes dimanche pour la course, chacun devra choisir sa stratégie. Et en milieu de peloton, ça va chauffer. Notre voiture se comporte bien avec ces pneus tendres. Demain, l'objectif sera de tirer 100 % des possibilités de la voiture.

Le Torontois Nicholas Latifi (+1,491) a terminé la journée au 19e rang.

Beaucoup de travail en ce vendredi, avec les nouveaux pneus de Pirelli à essayer, a reconnu Latifi. Mais il fallait le faire, car nous les utiliserons à Silverstone. La voiture a mieux réagi dans la première séance que dans la deuxième, pourtant nous n'avions fait que des changements mineurs de réglage. Il faut comprendre pourquoi.

Le Chinois Guanyu Zhou a participé à sa première séance d'essais libres en F1. Le pilote essayeur de l'équipe Alpine-Renault, actuellement en tête du championnat de F2, a enregistré le 14e temps de la première séance de travail au volant de la monoplace habituellement pilotée par Fernando Alonso.

Les chronos ont été plus rapides cette semaine que la semaine dernière, pourtant sur le même tracé. Pirelli a fourni des pneus un cran plus tendre aux équipes.

Le temps est plus frais que le week-end dernier dans les montagnes autrichiennes. La piste était à 34 degrés au niveau du bitume.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres du GP d'Autriche :