Les huitièmes de finale nous ont offert des rencontres pleines de rebondissements, mais aussi une très grosse surprise : l’élimination de l’équipe de France.

Il faut dire que les Français étaient grandissimes favoris face à une modeste équipe suisse.

D'autant plus que certains joueurs comme Kingsley Coman avaient autoproclamé leur équipe la meilleure du monde, de par la qualité de leur effectif.

Cette défaite aux tirs au but, sur une tentative manquée de Kylian Mbappé, a toutefois été révélatrice de nombreuses limites et de tensions au sein du groupe tricolore.

Tactiquement, le onze de Didier Deschamps avait l’air perdu face à une équipe suisse valeureuse et très bien organisée.

La défaite semblait logique, vu la fatigue mentale et physique affichée par cette équipe de France.

Ce n’est cependant pas de la tactique dont j’ai envie de vous parler aujourd’hui. Mais plutôt de l’attitude et du comportement d’un groupe qui vivait pourtant très bien ensemble en 2018, au point de remporter la Coupe du monde de soccer.

Hormis les fulgurances et la magie que nous ont offertes Karim Benzema et Paul Pogba, c’est surtout un triste spectacle qui ressort de cette confrontation.

Voir Paul Pogba et Adrien Rabiot s’invectiver et sortir complètement de leur match avant une séance de prolongation qui s'avérait décisive m'a saisie au plus haut point.

Voir Kingsley Coman, pourtant blessé, qui défie le sélectionneur en refusant de sortir du terrain est une scène que j’ai rarement vue à ce niveau de compétition.

Voir Kylian Mbappé retourner au vestiaire dans la plus grande solitude trahit le manque de solidarité d’un groupe qui aurait été dérangé par l'attitude et les revendications de ce dernier tout au long du tournoi.

Et que dire enfin du triste spectacle offert par la maman d’Adrien Rabiot qui, après s’en être pris à la famille Pogba en tribune, a demandé au papa Mbappé de regarder son fils et de lui demander d’être moins arrogant.

Difficile de faire pire pour ce qui est de la perturbation. D'autant plus que les Bleus traînent un historique de comportements regrettables, depuis la Coupe du monde de 2010 en Afrique du Sud.

Est-ce que la longue saison et la fatigue mentale due à la COVID sont les raisons de ce fiasco?

Il est difficile de répondre à cette question. Mais une chose est sûre, Didier Deschamps doit retrouver la poigne qui faisait sa réputation afin de ne plus revivre ce genre de situations.

J’ai l’impression qu'à vouloir contempler ses joueurs, il a fini par en perdre complètement le fil, et que l’ego surdimensionné de ses joueurs est passé avant l’intérêt collectif du groupe, d’une nation.

On dit souvent que l’on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire.

Les Bleus auront de quoi plancher s’ils veulent retrouver les valeurs qui faisaient leur force, mais surtout ne plus revoir le spectre de souvenirs passés que nous ne voulons plus revivre.