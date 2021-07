Le 1er juillet, c’est aussi la journée Bobby Bonilla!

Le 1er juillet est lié à la fête du Canada. Par contre, c’est aussi la journée Bobby Bonilla. Oui, cet ex-joueur de troisième but qui a terrorisé les lanceurs des défunts Expos de Montréal au début des années 1990. Mais on va s’attarder à une négociation réussie de son agent, qui a soutiré à son ancienne équipe des Mets de New York une rente de 1,19 million de dollars américains versée sur 25 ans, le 1er juillet de chaque année.