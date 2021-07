André Tourigny, nouvel entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona

L'équipe a confirmé son embauche jeudi. Il a paraphé un contrat de trois ans et devient ainsi le 19e entraîneur-chef de l'histoire de l'organisation. Il remplace Rick Tocchet qui est parti en mai dernier.

Tourigny a été l'entraîneur-chef et vice-président des opérations hockey des 67's d'Ottawa de la Ligue de l'Ontario au cours des quatre dernières saisons. Il a d'ailleurs été nommé l'entraîneur de l'année du circuit ontarien en 2019 et en 2020.

L'homme de 47 ans a également dirigé les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads d'Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il avait aussi été nommé entraîneur de l'année dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en 2006, avec les Huskies.

Sur la scène internationale, il a agi à titre d'entraîneur adjoint au sein d'Équipe Canada au Championnat du monde de 2021, où le pays s'est classé premier. Il a aussi mené Équipe Canada junior à la médaille d'argent du mondial junior de 2021.

Tourigny n'en sera pas à ses premiers pas dans la Ligue nationale. Il a occupé un poste d'adjoint avec l'Avalanche du Colorado (2013-2015) et des Sénateurs d'Ottawa (2015-2016).

Nous sommes très heureux de nommer André au poste d'entraîneur-chef des Coyotes, a déclaré par communiqué le directeur général de l'équipe, Bill Armstrong. André est une excellente personne et l'un des meilleurs jeunes entraîneurs du hockey. Il est un gagnant, un grand enseignant et un très bon communicateur, qui a prouvé par le passé qu'il est capable de développer de jeunes talents. Nous sommes persuadés qu'il est la bonne personne pour mener notre équipe et nous sommes enchantés de le compter parmi notre organisation.

Tourigny, de Nicolet, venait d'être nommé entraîneur à temps plein pour le programme masculin d'Hockey Canada et devait diriger Équipe Canada dans quatre tournois internationaux.

Nous tenons à féliciter André pour cette incroyable occasion de réaliser son objectif de devenir entraîneur-chef dans la LNHLigue nationale de hockey , a dit Scott Salmond, premier vice-président des activités hockey de la fédération nationale. André est voué à connaître du succès. Et même si nous sommes déçus de perdre un entraîneur-chef aussi chevronné au hockey, il laisse une importante marque à tous les échelons de notre programme national.

Il a consacré plus de 10 ans à Hockey Canada, et nos succès sont dus notamment à la passion dont il a fait preuve à l'égard du hockey, de notre organisation et des joueurs sous sa gouverne. Nous le remercions de son dévouement et nous suivrons son parcours dans cette nouvelle étape de sa carrière d'entraîneur avec beaucoup d'enthousiasme. Une citation de :Scott Salmond, premier vice-président des activités hockey de la fédération nationale

Tourigny s'est joint pour la première fois à Hockey Canada en 2008. À sa première année, il a remporté une médaille d'or avec l'équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans au Tournoi commémoratif Ivan-Hlinka. Il a participé quatre fois au Championnat du monde junior.