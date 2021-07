Martin Bédard annonce sa retraite

Il est débarqué à Montréal en 2009 après avoir été sélectionné au deuxième tour (14e au total) lors du repêchage canadien. Il a ensuite aidé l'équipe à remporter la Coupe Grey en 2009 et en 2010.

L'athlète de 37 ans, originaire de Québec, a disputé 179 matchs en 11 saisons à Montréal. L'ancien des Huskies de l'Université du Connecticut a récolté 68 plaqués dans les unités spéciales.

Martin Bédard Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

En plus de contribuer aux succès des Alouettes sur le terrain, Bédard s'est démontré tout aussi utile dans la communauté, où il a visité de nombreuses écoles de la province et a raconté son parcours afin d'inciter les jeunes Québécois à prendre les bonnes décisions et à demeurer sur les bancs d'école.

Je me considère choyé d'avoir pu jouer toute ma carrière avec la même équipe, d'autant plus qu'il s'agit de l'équipe de ma ville et de ma province, a déclaré Bédard par voie de communiqué. Je tiens à remercier tous mes entraîneurs, mes coéquipiers, ainsi que nos partisans pour ces années mémorables. Les Coupes Grey, les défilés, les foules survoltées à Montréal, les foules adverses que nous avons réduites au silence alors que le mot Montréal était écrit sur ma poitrine sont tous des souvenirs qui vont demeurer avec moi jusqu'à la fin de mes jours.

En 2019, Bédard a notamment remporté le trophée Jake-Gaudaur, décerné chaque année depuis 2010 à un joueur canadien de la LCF qui affiche le mieux les valeurs de force, de persévérance, de courage, de camaraderie et l'implication communautaire.