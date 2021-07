Malgré des ennuis au service, Barty passe au 3e tour à Wimbledon

La numéro un mondiale Ashleigh Barty a été accrochée par la Russe Anna Blinkova qu'elle a fini par écarter 6-4 et 6-3, jeudi, au deuxième tour à Wimbledon.

J'aimerais jouer toute l'année sur gazon , s'est exclamée l'Australienne qui va maintenant affronter la Tchèque Katerina Siniakova, 64e à la WTA.

Barty a notamment été malmenée au service. Elle a cédé ses mises en jeu trois fois en huit occasions. Elle a aussi eu du mal à ravir le service de Blinkova, 89e mondiale, puisqu’elle a converti seulement 6 de ses 15 balles de bris.

On avait beaucoup travaillé pour trouver comment jouer contre elle. Mais à quelques points près, le résultat aurait pu être tout autre , a estimé Barty.

L’Australienne a été surprise d'entrée et s'est retrouvée menée 2-0 dans la première manche, avant de revenir à 2-2.

Un nouvel échange de services a conduit les joueuses à 4-4 avant que Barty aligne deux jeux consécutifs pour décrocher la première manche.

La seconde a démarré exactement à l'inverse de la première. Barty s'est détachée à 2-0, mais Blinkova a gagné trois jeux d'affilée.

À son tour, l'Australienne a enchaîné deux jeux gagnants, puis sauvé quatre balles de bris avant de confirmer son avance à 5-3. Elle s’est ensuite offert deux balles de match sur le service de la Russe et a conclu sur une faute directe de son adversaire sur la seconde.

Svitolina et Sakkari éliminées

L’Ukrainienne Elina Svitolina, 3e tête de série, et demi-finaliste en 2019, ainsi que la Grecque Maria Sakkari (no 15), demi-finaliste du dernier Roland-Garros, ont perdu dès le deuxième tour.

Svitolina n'a tenu que 65 minutes sur le court face à la Polonaise Magda Linette, 44e du monde, qui s'est imposée 6-3 et 6-4.

Sakkari, elle, a plié devant l’Américaine Shelby Roger (46e) 5-7 et 4-6.

En double, les Canadiennes Sharon Fichman, Leylah Annie Fernandez et Gabriela Dawbroski ont connu des sorts différents.

Fichman et la Mexicaine Giuliana Olmos ont facilement vaincu l’Allemande Vivian Heisen et la Tchèque Kveta Peschke 6-2 et 6-1.

De son côté, Fernandez, éliminée au premier tour en simple la veille, et sa partenaire russe Anastasia Potapova ont livré une chaude lutte à la Roumaine Raluca Olaru et à l'Ukrainienne Nadiia Kichenok avant de s'incliner après 2 h 15 min de jeu, 6-2, 3-6 et 6-8.

Jumelée à la Française Caroline Garcia, Dabrowski, elle, a baissé pavillon 4-6 et 2-6 devant les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara (nos 5).

Autres résultats de deuxième tour :