Une 32e étape du Tour de France pour Cavendish

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) a gardé le maillot jaune de meneur après les 160 kilomètres de cette étape de transition entre Touraine et Berry. Son avance sur son dauphin slovène Tadej Pogacar est toujours de huit secondes.

Cavendish (Deceuninck), déjà victorieux mardi à Fougères (Ille-et-Vilaine), se situe désormais à deux victoires du record de la légende belge Eddy Merckx, 34 étapes à son actif il y a déjà près de 50 ans.

Il y a 13 ans, Cavendish remportait sur le même trajet sa première victoire d'étape au Tour de France.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le Britannique a devancé le Belge Jasper Philipsen et les Français Nacer Bouhanni et Arnaud Démare, lequel s'est retrouvé privé de son lanceur Jacopo Guarnieri après une chute dans le trajet final.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pour sa part, les Canadiens Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), Hugo Houle (Astana) et Michael Woods (Israel Start-Up Nation) ont terminé dans le peloton avec le vainqueur, aux 51e, 94e et 104e rangs.

Au classement général, Boivin occupe le 55e échelon, à 9 min 32 s du maillot jaune. Houle suit en 69e place (+12:30) et Woods à la 86e (+14:53).

Une étape chaudement disputée

La course a été animée par le champion olympique, le Belge Greg van Avermaet, qui a lancé le début d'étape sur des bases très élevées. Van Avermaet, rejoint par d'autres solides rouleurs (Asgreen, Politt, De Gendt, Kragh Andersen et Skujins notamment), a contraint les équipes de Démare et de Bouhanni à une vive poursuite sur quelque 25 kilomètres.

Le seul du groupe à insister, van Avermaet a vu revenir l'Allemand Roger Kluge au 40e kilomètre pour mener à deux l'échappée du jour. Mais ils n'ont obtenu qu'une marge réduite, de l'ordre d'une minute et demie, sur le peloton conduit par les équipiers de Cavendish (Declercq) et de van der Poel (Vakoc).

Dans cette dernière occasion proposée aux sprinteurs avant les Alpes, l'échappée semblait condamnée surtout en l'absence du vent propice aux bordures. Mais van Avermaet et Kluge, qui ont forcé l'allure à 15 kilomètres de l'arrivée, ont tenu bon jusqu'aux 2500 derniers mètres.

Le champion du monde Julian Alaphilippe a abordé en tête la très large et longue (1600 m) ligne droite finale. À son tour, van der Poel s'est transformé en équipier pour son sprinteur (Philipsen). Mais Cavendish, bien qu'ayant modifié légèrement sa trajectoire dans le sprint, est sorti vainqueur pour la septième fois de l'année.

Interrogé sur le record de Merckx, le natif de l'île de Man a répondu : Je ne veux pas y penser. Je veux gagner une par une. Si je peux en gagner d'autres, je le ferai.

Vendredi, la septième étape, la plus longue de l'épreuve avec 249,1 kilomètres entre Vierzon (Cher) et Le Creusot (Saône-et-Loire), présente un final corsé, façon classique ardennaise, dans les 90 derniers kilomètres.