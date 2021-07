Ducharme arrive en renfort au bon moment

Richardson est venu en relève à Dominique Ducharme, tenu à l’écart de l’équipe pendant deux semaines après avoir contracté la COVID-19.

Propulsé dans le siège du conducteur à partir du troisième match de la série face à Vegas, le pilote temporaire du Canadien s’est bien débrouillé.

Ses plus récentes expériences en tant qu'entraîneur-chef remontait à 2016. Il était alors derrière le banc des Senators de Binghamton dans la Ligue américaine.

Sous ses ordres, le Tricolore a maintenu un dossier de trois victoires et trois défaites, dont une subie en prolongation.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Certes, Richardson aurait aimé remettre à Ducharme les clés d’une voiture en meilleure position. Le CH rentre à Montréal, jeudi, avec un retard de deux matchs en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning.

L’équipe aura la chance de rebondir à la maison devant ses partisans. Et Richardson a confirmé que Ducharme sera de retour dans le Centre Bell dès le début de la journée vendredi, parce que sa période d’isolement est finalement terminée.

L’adjoint estime que le retour de Ducharme sera bénéfique pour le moral des troupes.

Son retour va certainement aider, c’est un entraîneur intelligent qui connaît bien son équipe, a-t-il déclaré tôt jeudi matin, par visioconférence. Il pourra apporter un regard différent en fonction de ce qu’il a vu lors des deux premiers matchs de la série.

Son retour ajoutera également un certain enthousiasme. Une citation de :Luke Richardson

Eric Staal, de retour en finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 15 ans, accueille aussi à bras ouverts le retour de Ducharme.

C’est énorme. Je sais que ça lui faisait extrêmement mal de ne pas être avec nous. Que tu sois un joueur ou un entraîneur, tu travailles toute ta vie pour atteindre la finale de la Coupe Stanley. Ç’a été difficile pour lui de s’absenter.

L’entraîneur-chef du Lightning a également montré de la sympathie envers son homologue.

Personnellement, ça me tuerait de ne pas pouvoir être présent pour d'aussi gros matchs que ceux de la finale, a déclaré Jon Cooper mercredi. Son retour servira sûrement de motivation supplémentaire pour l’équipe.

Richardson avoue que ni lui ni Ducharme ne sont du type très bavard au téléphone. Les deux hommes sont toutefois restés en contact tout au long de la série pour peaufiner les stratégies.

Staal indique que l’une des forces de Ducharme est sa capacité à s’ajuster au fil des rencontres.

Luke a fait un travail extraordinaire. Dominique aime beaucoup parler entre les périodes et ça nous a aidés à connaître du succès jusqu’ici.

Parmi les ajustements à apporter pour le troisième match, qui aura lieu vendredi au Centre Bell, Richardson a évoqué le fin équilibre que ses joueurs devront cerner, entre prudence et agressivité.

Les joueurs ont bien réussi hier. Il faut juste savoir profiter de nos occasions, a-t-il indiqué. Il faut être créatif pour générer de l’attaque, sans offrir des chances de l’autre côté.

Cooper fébrile de retourner au Centre Bell

Dans le camp adverse, Jon Cooper compte bien savourer chaque seconde de la série disputée au Centre Bell. Le domicile du Tricolore est l'un de ses amphithéâtres favoris et le nombre réduit de spectateurs n'y changera rien, selon lui.

Cet endroit est une place extraordinaire , a-t-il expliqué jeudi. La disposition des sièges, les bannières de championnat au plafond, les partisans, les présentations d'avant-match. Tout cela culmine en quelque chose de spécial.

On a l'impression de faire partie de quelque chose de spécial quand on se trouve au Centre Bell. Une citation de :Jon Cooper

L'expérience acquise lors du dernier championnat, lorsque le Lightning avait triomphé dans la bulle d'Edmonton, va servir de bonne préparation pour le club.

L'année dernière, on était dans une situation semblable, sans spectateurs dans les gradins. C'est dommage qu'il n'y ait que 3500 personnes au Centre Bell. Et c'est préférable de jouer devant beaucoup d'amateurs, c'est certain. Mais on a déjà vécu ça.

En 2014, à sa première saison complète à la barre de Tampa Bay, Jon Cooper avait subi deux défaites au Centre Bell. Le Canadien avait alors balayé le Lightning.

Lors de la dernière visite de Cooper au Centre Bell en séries éliminatoires, son équipe avait subi la défaite 2-1. Tampa Bay avait ensuite gagné le sixième et dernier match de la série. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Cooper est retourné au Centre Bell avec ses troupiers la saison suivante pour prendre leur revanche, dans une série remportée en six duels.

Le prochain chapitre de Cooper et du Lightning au Centre Bell s'écrira à partir de 20 h. Les partisans du CH seront alors répartis un peu partout dans la ville pour des projections extérieures.