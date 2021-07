Les matchs Canadien-Lightning diffusés à la place des Festivals et au Parc olympique

Il ne pourra peut-être pas y avoir 10 500 partisans du Canadien de Montréal au Centre Bell pour les matchs de la finale de la Coupe Stanley, mais les amateurs auront deux nouvelles options pour regarder les matchs à l'extérieur dès vendredi : la place des Festivals et l'esplanade du Parc olympique.

La Ville de Montréal a annoncé jeudi qu'elle organisera des diffusions pour les prochains matchs de la série finale entre le Tricolore et le Lightning de Tampa Bay au Quartier des spectacles du centre-ville.

L'administration fournira davantage de détails ultérieurement concernant l'organisation des visionnements, mais elle a déjà confirmé que ces événements seront gratuits.

Les prochaines parties seront également diffusées gratuitement sur l'esplanade du Parc olympique. Jusqu'à 3500 personnes seront admises, a annoncé jeudi après-midi la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique. Les personnes intéressées à participer à l'événement devront réserver leur place dès 17 h, jeudi, sur le site Internet du Parc olympique.

Depuis plusieurs jours déjà, nous travaillons d'arrache-pied afin de trouver des solutions pour offrir aux Montréalais et aux Montréalaises des lieux pour se rassembler, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, afin de visionner gratuitement les matchs du Canadien de Montréal , a expliqué la mairesse Valérie Plante.

Nous nous relevons tranquillement d'une pandémie historique et ce moment rassembleur que représente la finale de la Coupe Stanley arrive tout juste à point. Dès ce vendredi, les Montréalais et Montréalaises auront ainsi la possibilité d'encourager leur équipe de hockey favorite, une fierté pour notre métropole, dans sa quête de la 25e coupe Stanley, et ce, lors de visionnements gratuits organisés conjointement avec le Quartier des spectacles , a ajouté la mairesse.

La Ville a indiqué dans son communiqué qu'elle devait attendre que la santé publique accepte de hausser à 5000 le nombre de personnes autorisées à se rassembler lors d'un événement extérieur, ce qui a été fait jeudi matin.

Selon les directives de santé publique en vigueur, les personnes ne résidant pas à la même adresse devront conserver une distance de 1,5 mètre entre elles.

Depuis le début des séries éliminatoires, des rassemblements se sont organisés devant le Centre Bell où des centaines de partisans tentent d'apercevoir les matchs à la télévision au travers des fenêtres des restaurants du secteur.

La distanciation physique y était peu ou pas respectée. Les policiers avaient également dû intervenir après la victoire du CH au sixième match de sa série contre les Golden Knights de Vegas.

L'annonce de la Ville de Montréal est survenue au lendemain du jour où l'on apprenait que la santé publique a refusé d'accroître la capacité d'accueil du Centre Bell pour la finale.

Le Canadien souhaitait accueillir jusqu'à 10 500 spectateurs, mais il devra se contenter de 3500 partisans, comme cela a été le cas depuis le sixième match de la série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

Après deux matchs en Floride, le Canadien et le Lightning s'affronteront vendredi et lundi au Centre Bell.

Les champions en titre mènent la série finale 2-0.