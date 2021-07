Auger-Aliassime se qualifie pour le troisième tour à Wimbledon

Le Québécois de 20 ans a eu besoin de quatre manches afin de vaincre le Suédois Mikael Ymer 6-4, 4-6, 7-6 (7/4) et 6-1.

La 16e tête de série a excellé au service avec 19 as contre aucun pour son adversaire, qui a commis trois doubles fautes contre aucune pour le Montréalais.

Auger-Aliassime a maintenant rendez-vous avec le bouillant Nick Kyrgios.

Federer monte en puissance pour battre Gasquet

Roger Federer (no 6), lui, a élevé son jeu pour éliminer le Français Richard Gasquet 7-6 (7/1), 6-1, 6-4, après un premier tour laborieux où il avait bénéficié de l'abandon du Français Adrian Mannarino avant la cinquième manche.

À bientôt 40 ans, le Suisse, finaliste en 2019 et qui vise un 9e sacre sur le gazon londonien pour porter à 21 son record de titres en tournois du grand chelem, affrontera au prochain tour le Britannique Cameron Norrie (34e mondial). Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés.

Je suis très content de mon match. Après une première manche difficile, j'ai fait une très bonne deuxième , a lancé Federer.

En effet, il lui a fallu environ trois quarts d'heure pour trouver la bonne carburation. Le temps de parvenir au bris d’égalité de la première manche, il a en effet commis 13 fautes directes contre 8 pour Gasquet, pour 18 coups gagnants. Et il ne s'est procuré qu'une balle de bris sans parvenir à la concrétiser. Gasquet, lui, en a obtenu trois, sans résultat non plus.

Au jeu décisif, le niveau de Federer est soudain monté d'un bon cran et il n'a laissé aucune chance au Français.

De son côté, le Russe Daniil Medvedev (no 2) a surclassé l'Espagnol Carlos Alcaraz (75e mondial et invité) 6-4, 6-1 et 6-2. Il s'est ainsi qualifié pour le troisième tour pour la troisième fois de suite en quatre participations.

En Russie, on dit que la troisième porte chance , a dit le Russe de 25 ans, qui affrontera le Croate Marin Cilic, finaliste en 2017, pour tenter d'atteindre ses premiers huitièmes de finale à l'All England Club.

Jeudi, il n'a laissé aucune chance à son jeune adversaire de 18 ans, largement soutenu par le public, et généralement promis à une très grande carrière.

Alexander Zverev après sa victoire au second tour à Wimbledon. Photo : Getty Images / ADRIAN DENNIS

Zverev en contrôle

Alexander Zverev (no 4) a totalement dominé son match de deuxième tour.

L’Allemand a remporté 7-5, 6-2 et 6-3 son duel face à l'Américain Tennys Sandgren, 68e mondial, au point d'apparaître détendu et souriant sur le court.

Des matchs aussi détendus, ce n'est pas habituel, a confié le joueur de 24 ans. Mais Tennys a un très bon sens de l'humour et le public britannique aussi. On ne peut pas plaisanter comme ça si le public n'a pas un grand sens de l'humour .

Encore fallait-il également que sportivement le match ne soit pas trop tendu.

De toute la partie, Zverev n'a accordé qu'une seule balle de bris, dans la troisième manche, mais il a aligné trois points de suite et confirmé son propre bris.

Après deux matchs plutôt aisés en deux tours, le prochain pourrait être plus compliqué contre l’Américain Taylor Fritz (40e).

Zverev avait atteint les huitièmes de finale en 2017, mais restait sur une élimination au premier tour en 2019.

