Pour éviter de se retrouver en retard 0-2 et une côte très abrupte à remonter, le Canadien avait besoin que Carey Price vole le deuxième match . Malheureusement, c’est Andrei Vasilevskiy qui a campé le rôle du brigand.

Tous sports confondus, les athlètes de haut niveau comprennent très bien ce qui se passe sur la surface de jeu. Ils ne se posent donc pas trop de questions lorsqu’ils perdent un match au cours duquel ils n’ont pas joué à la hauteur de leurs capacités. C’est ce qui s’était d’ailleurs produit pour le CH lors du premier duel.

Quand une équipe s’incline après avoir offert une performance impeccable, c’est différent. Au tour précédent, rappelez-vous l’état dans lequel se trouvaient les Golden Knights de Vegas le soir où Marc-André Fleury avait commis LA bourde.

La série était encore jeune, mais les chevaliers dorés savaient parfaitement qu’ils venaient de jeter une partie de leurs munitions et de leur butin à la mer.

Dans cette finale, le Tricolore avait déjà peu de marge de manœuvre pour espérer vaincre les champions en titre de la Coupe Stanley. Et mercredi, il a laissé filer une précieuse chance de signer une glorieuse victoire sur une patinoire où il n’a pas gagné depuis quatre ans et trois mois.

Une telle occasion se représentera-t-elle?

Le CH a totalement dominé les 39 premières minutes et 59,7 secondes de jeu. La performance offerte au deuxième tiers était particulièrement impressionnante.

Durant ce seul engagement, les attaquants montréalais ont généré pas moins de neuf chances de marquer de qualité. Depuis le début des séries, il leur a souvent fallu trois périodes pour en obtenir autant. Incisifs et engagés, ils ont lancé tout ce qui leur tombait sous la main en direction d’Andrei Vasilevskiy, et même l’évier de la cuisine, comme disent nos amis anglophones.

Pendant ce temps, les attaquants du Lightning donnaient l’impression de patiner dans des sables mouvants. Alors que les deux équipes s’apprêtaient à rentrer au vestiaire pour le deuxième entracte, Tampa Bay n’avait obtenu qu’un total de neuf chances de marquer, dont six en avantage numérique.

En près de 40 minutes, la plus redoutable attaque de la LNHLigue nationale de hockey avait donc été réduite à presque néant à forces égales. Si un analyste de lutte avait décortiqué ce match, il aurait probablement fait référence à la prise de l’ours. Peut-être même à la prise du paquet.

Toutefois, le grand gardien russe n’a jamais cédé aux assauts répétés du Canadien.

À mi-chemin dans le match, Nick Suzuki l’a bien déjoué sur une zézette (un beau québécisme) quand son faible tir du revers, de loin, a traversé une zone congestionnée au cours d’un avantage numérique. Par contre, cette zézette remettait simplement le compteur à zéro, parce que Carey Price s’en était aussi fait passer une quelques minutes plus tôt, gracieuseté d’un lointain tir des poignets d’Anthony Cirelli.

Anthony Cirelli a ouvert la marque pour le Lightning dans le match numéro 2 de la finale de la Coupe Stanley face au Canadien. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

À partir de la ligne bleue, le tir de Cirelli s’était aussi faufilé à travers quatre ou cinq paires de jambes. Et Price, impuissant, ne l’avait vu surgir qu’au dernier instant.

Alors que les dernières secondes du deuxième engagement s’écoulaient, le coup de poignard est arrivé. En plein cœur.

Les analyses du jour diront peut-être que Phillip Danault a commis un revirement juste avant d’atteindre la ligne rouge. Mais ce n’était pas le cas.

Le centre québécois est l’un des joueurs les plus fiables de la LNHLigue nationale de hockey . Dans ce genre de situation, 99 fois sur 100, il place la rondelle en zone adverse. Si ça s’était produit, la période aurait pris fin et le Bleu-blanc-rouge se serait retrouvé le vent dans le dos pour la troisième, en position de remettre les pendules à l’heure dans la série.

Danault a toutefois été victime d’une incroyable manœuvre réalisée par Blake Coleman. On reverra souvent cette séquence au cours des prochaines années.

Blake Coleman a réussi un but spectaculaire qui a redonné les devants au Lightning en deuxième période. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le combatif attaquant du Lightning a soutiré la rondelle au meilleur attaquant défensif du CH. Son approche était parfaite. Et le jeu est soudainement reparti dans l’autre direction.

Voyant son compagnon de trio Barclay Goodrow se défaire facilement de Ben Chiarot et transporter la rondelle, Coleman a immédiatement foncé vers Carey Price. Cent pieds plus loin, avec Danault à ses trousses, Coleman a conclu son sprint en plongeant in extremis pour rediriger la passe de Goodrow derrière le gardien.

Il restait environ 1,1 seconde à écouler quand la lumière rouge s’est allumée. Mais pour le Tricolore, en fait, c’était comme si les lumières de l’amphithéâtre venaient de s’éteindre.

Le rythme a changé de bord , a dit Corey Perry, avec beaucoup de justesse.

De sa loge, on a vu Julien BriseBois bondir. L’an passé, le DG du Lightning a remporté la Coupe en bonne partie en raison des échanges qui lui avaient permis de mettre la main sur Coleman et Goodrow.

Grâce à ce jeu époustouflant réalisé par les deux mêmes lascars, Tampa Bay n’est plus qu’à deux victoires d’une deuxième Coupe Stanley de suite. Avec une telle priorité, les chances de championnat du Lightning s’établissent désormais à 90,2 %.

Tout cela pour 11 minuscules dixièmes de seconde.

En troisième, une remise molle de Joel Edmundson (le défenseur le plus fiable du CH) derrière le filet de Price a permis à Ondrej Palat et au Lightning de sceller la marque à 3-1. Mais la blessure fatale avait déjà été infligée.

Malgré ce cruel revers de fortune, Corey Perry était particulièrement convaincant après le match. Le vétéran a souligné, avec raison, que l'équipe s’était retrouvée dans une position encore plus inconfortable au premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

On se rappellera que les hommes de Dominique Ducharme avaient remporté le premier match face aux Leafs et qu’ils avaient ensuite été limités à deux buts dans les trois rencontres suivantes. Cette panne sèche leur avait valu un retard de 1-3 et les avait accumulés au pied du mur, comme disait Claude Ruel.

Le message qui circule dans le vestiaire présentement, c’est qu’on ne doit pas cesser d’appliquer notre recette. Nous n’avons jamais changé notre façon de jouer au premier tour. Nous n'avons jamais cessé de pousser.

Si nous persévérons à jouer ainsi, le succès arrivera. Je l’ai dit aux gars tantôt : ''C’est le fun de jouer au hockey!'' Les matchs sont tellement serrés. Si nous obtenons un bond favorable au prochain match, on ne sait pas ce qui peut survenir , a-t-il dit.

Après tout ce que cette équipe a traversé cette saison, il faut croire les joueurs lorsqu’ils affirment qu’ils ne lâcheront pas le morceau.

Ils se retrouvent toutefois dans une position extrêmement précaire.

À titre d’exemple, le gardien des Maple Leafs était Jack Campbell. Renverser Andrei Vasilevskiy s’avérera une tout autre paire de manches.

Par ailleurs, le CH est désormais condamné à remporter quatre matchs sur cinq contre des champions qui n’ont pas perdu deux matchs consécutifs en séries éliminatoires depuis le mois d’avril 2019.

Dominique Ducharme sera de retour derrière le banc de son équipe vendredi pour le troisième match. Lui qui croyait avoir hérité de la formation dans des conditions difficiles en février dernier…

Si jamais l’entraîneur parvient à renverser la vapeur et à sortir gagnant de cette série, il n’aura pas seulement droit à un nouveau contrat en vue des prochaines saisons.

On lui érigera une statue.