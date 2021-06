Les Hawks battent les Bucks, Giannis Antetokounmpo blessé à un genou

Giannis Antetokounmpo ne reviendra pas ce soir , ont annoncé sur Twitter les Bucks pendant le match. Il aurait subi une hyperextension du genou gauche.

À la suite d'un contact impressionnant avec Clint Capela, le joueur par excellence de la NBA en 2019 et 2020 est tombé au sol, et s'est tenu le genou pendant un certain temps avant de sortir du parquet, aidé notamment par son frère Thanasis.

Les reprises vidéo semblaient montrer la jambe du Grec allant dans le mauvais sens après que le joueur des Hawks lui fut retombé dessus.

Le Grec est rentré aux vestiaires en boitant et laisse désormais planer le doute sur l'étendue de sa blessure, qui pourrait remettre en question sa participation au reste des éliminatoires de la NBA.

Après sa blessure, les Bucks ont semblé désorganisés, et les Hawks ont étendu leur avance à 25 points à la fin du troisième quart-temps, à 87-62. Ils l’ont finalement emporté 110-88. La série est égale 2-2.

Les Hawks étaient eux-mêmes privés de leur joueur vedette, Trae Young, la révélation de ce printemps, a été déclaré non disponible à 45 minutes du coup d'envoi. Il s'est blessé à une cheville quand il s'est accroché dans le pied d'un artbire pendant le match 3 de la série.