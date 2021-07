Bon départ pour les basketteurs canadiens au tournoi de la dernière chance

C’était notre premier match ensemble. On a beaucoup de choses à travailler, mais c’est une bonne façon de commencer , a dit R.J. Barrett, 21 ans, qui vient de terminer sa deuxième saison dans la NBA.

Même sans leur joueur vedette Giannis Antetokounmpo, la formation grecque représentait un défi pour les Canadiens à leur premier match dans le groupe A.

Les Grecs, qui sont 6es, ont d’ailleurs pris l'avance tôt dans la rencontre pour la conserver jusqu’en deuxième demie. En partie grâce au brio de Nickeil Alexander-Walker, le Canada a tout de même réussi à s’accrocher pour retraiter au vestiaire à la mi-temps avec un retard de quatre points. Les Grecs étaient en avance 50-46.

Nickeil Alexander-Walker Photo : The Canadian Press / Chad Hipolito

Barrett et Andrew Wiggins ont pris les choses en main au retour sur le terrain et ont aidé le Canada, 21e du monde, à renverser la vapeur. L’équipe locale est passée devant au troisième quart et n'a plus été inquiétée par la suite.

Wiggins a conclu la rencontre avec 23 points, tandis que Barrett en a amassé 22. Wiggins a été particulièrement efficace de la ligne de trois points, où il a réussi trois de ses six tentatives. Il a également effectué plusieurs tirs difficiles en fin de match pour protéger l’avance des siens.

Dwight Powell a enregistré 12 points pour l'unifolié et Luguentz Dort, de Montréal-Nord, en a inscrit 3. Trey Lyles, Mychal Mulder et Cory Joseph sont les autres joueurs de la NBA dans la brigade canadienne.

On a beaucoup de gars qui apportent des trucs différents. On a des joueurs très intelligents, des joueurs puissants, des marqueurs, des spécialistes défensifs. Nous pouvons nous ajuster à tous les styles de jeu , a remarqué Wiggins.

Pas de répit

La troupe de Nick Nurse devra se remettre rapidement au travail, puisqu’elle affrontera la Chine, 29e, mercredi soir. La préparation sera axée sur le jeu défensif. C’est comme ça avec les Raptors. Toutes les équipes qui connaissent du succès vont vous dire que pour être de calibre pour gagner un championnat, il faut penser à la défense d’abord et avant tout , a souligné l’entraîneur canadien.

Ce soir, on a eu des erreurs dans nos schémas défensifs, dans nos affectations défensives. Des erreurs des joueurs et des entraîneurs, soyons clairs! On va analyser la vidéo dès demain. La défense comme carte de visite, ça doit être notre mentalité, c’est certain , a ajouté Nurse.

Nick Nurse Photo : The Canadian Press / Chad Hipolito

Le Canada doit remporter ce tournoi à six nations pour avoir une place aux Jeux olympiques de Tokyo. L'équipe masculine n'a pas participé aux JO depuis ceux de 2000, à Sydney. L'Uruguay, la République tchèque et la Turquie sont aussi en lice à Victoria.

Les deux meilleurs pays de chaque groupe passeront en demi-finales samedi. La finale sera disputée dimanche.