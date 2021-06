Connor McDavid réalise un deuxième triplé Art Ross-Hart-Ted-Lindsay

Le joueur de centre Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, a complété un tour du chapeau hors des patinoires de la Ligue nationale de hockey, mardi, ajoutant au Art-Ross, remis au meilleur marqueur du circuit, les trophées Hart et Ted-Lindsay.

McDavid avait réalisé un triplé identique en 2017. Son coéquipier Leon Draisaitl a réussi le même exploit la saison dernière.

Depuis son arrivée dans la LNH à l'automne 2015, McDavid a gagné trois fois les trophées Art Ross (2017, 2018, 2021) et Ted-Lindsay (2017, 2018, 2021) et deux fois le trophée Hart (2017, 2021).

Le trophée Hart est décerné au joueur le plus utile dans la LNH selon un vote des journalistes, tandis que le trophée Ted-Lindsay est remis au joueur le plus utile à la suite d'un scrutin mené auprès des membres de l'Association des joueurs.

Pour l'obtention du trophée Hart, McDavid a été préféré à Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, et à Nathan MacKinnon, de l'Avalanche du Colorado. Matthews et Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, ont été les finalistes au trophée Ted-Lindsay.

Âgé de 24 ans, McDavid est le cinquième joueur dans l'histoire de la LNH à avoir gagné le trophée Hart au moins deux fois avant l'âge de 25 ans, après Wayne Gretzky (six fois), Bobby Orr (trois fois), Gordie Howe (deux fois) et Alexander Ovechkin (deux fois).

Il est également le premier depuis Gretzky, en 1981-1982, à remporter le trophée Hart après avoir obtenu l’unanimité des votes.

McDavid a mérité le trophée Art Ross grâce à une récolte de 105 points en 56 parties, 21 points de plus que son coéquipier Leon Draisaitl.

Le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury a mis la main sur le trophée Vézina. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Le gardien Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, le défenseur Adam Fox, des Rangers de New York, et l'ailier gauche Kirill Kaprisov, du Wild du Minnesota, ont reçu les trophées Vézina (meilleur gardien), James Norris (meilleur défenseur) et Calder (recrue par excellence), respectivement.