Charles Philibert-Thiboutot à deux secondes de Tokyo

Charles Philibert-Thiboutot n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques lors du 1500 m de la Classique d’athlétisme de Montréal, en fin de soirée, mardi. Même s’il a gagné cette course, son temps de 3:37,11 le laisse à plus de 2 secondes du standard de 3:35,00.

Ennuyé par de forts vents, dimanche, lors des essais canadiens, le coureur de Québec a invoqué le rythme trop rapide imposé en début d’épreuve sur la piste du complexe Claude-Robillard, dans des conditions, cette fois, parfaites.

Le premier 100 mètres, tout le monde est parti en sprint maximal et il fallait se battre pour essayer de rester en avant, a-t-il raconté. Souvent, quand on va trop vite dans le premier tour, ça vient nous pincer dans le dernier. J’étais sur un super beau rythme jusqu’aux 200 ou 300 derniers mètres. J’ai augmenté l’effort, je sentais que je travaillais et j’y croyais. Et je suis arrivé à la ligne et finalement je n’étais même pas proche.

Philibert-Thiboutot se disait dans la meilleure forme de sa vie, alors qu’il a pu s’entraîner pendant 11 mois sans interruption, une première en 5 ans pour lui, avant qu’un autre coureur ne le cramponne en mai, pour lui infliger une blessure au tendon d’Achille qui lui a coûté 2 semaines d’activité.

Ç’a été un cauchemar que ça arrive en plein milieu d’une saison olympique, a fait valoir le demi-finaliste des Jeux de Rio. J’ai manqué d’entraînement et j’ai manqué des courses pour lesquelles j’étais prêt. Je pense que j’aurais eu le standard.

Pour tenter de rattraper le temps perdu, l’athlète de 30 ans a mis les bouchées doubles et fait plusieurs courses dans les dernières semaines. Et c’est au terme d’une journée stressante qu’il s’est élancé à 22 h.

Aujourd’hui, je ne me sentais pas bien. Ça fait trois ou quatre ans que mes affaires ne vont pas si bien. Je fais des retours, je me bats… Ça marchait cette année et, malgré ça, il y a eu des malchances. Je n’avais aucun contrôle. Une citation de :Charles Philibert-Thiboutot

Tout n'est pas encore joué, même si le rêve semble bel et bien impossible à réaliser.

Là je suis 49e et peut-être qu’après aujourd’hui je vais être 47e. Si trois gars se désistent ou se blessent, ça peut passer. On n’a pas trop d’espoir.

Yee, par la grande porte

Peu auparavant, Regan Yee venait de fracasser le record canadien du 3000 m steeple, en 9:27,54, deux grosses secondes de moins que la marque étable par le Néo-Brunswickoise Geneviève Lalonde (9:29,82) en 2019. Mais surtout, elle surpassait le critère olympique de 9:30,00.

Je n’arrive pas à y croire, s’est exclamée la coureuse qui aura 26 ans dimanche. Je me suis entraîné si fort pour y parvenir. Je savais que j’en étais capable, mais de l’accomplir dans cette course-ci… je suis en état de choc!

Regan Yee Photo : Radio-Canada

Vendredi, aux essais canadiens, sur cette même piste, Yee n’avait pu faire mieux que 9:31,46. Mais elle savait que ses chances de faire partie des 45 athlètes retenues pour les Jeux étaient excellentes, car elle était 42e avant son exploit de mardi, si bien qu'elle a abordé cette épreuve de façon détendue.

J’étais trop stressée, je me mettais trop de pression pour les Championnats nationaux et, ce soir, je me suis dit de ne pas m’en faire et de donner tout ce que j’avais dans le corps.

Yee désire maintenant accéder à la finale olympique. Elle a échoué aux mondiaux en 2019. Et elle espère que Lalonde, déjà qualifiée, y sera aussi.

C’est tellement excitant, a dit Yee. Je l’admire depuis tellement longtemps. Elle m’a conseillé et soutenu après de mauvaises expériences et elle partageait les bonnes. Ce sera un honneur de faire partie de l’équipe canadienne avec elle à nouveau.

Un bon trio au 800 m

Plus tôt dans la soirée, Madeline Kelly a terminé 2e derrière Melissa Bishop-Nriagu au 800 m. Sa place à Tokyo sera vraisemblablement confirmée au cours des prochains jours.

Je n’ai couru que 9 mois depuis une fracture de stress au sacrum subie l’été passé, a dit la Torontoise de 25 ans, qui a inscrit un temps de 2:02,06, à 37 centièmes de secondes de la gagnante. Je viens de connaître la meilleure saison de ma carrière, alors que je ne savais pas si j’allais continuer de courir.

Kelly, dont le record personnel est de 2:00,11, se joindrait à Lindsey Butterworth et Bishop-Nriagu à Tokyo. Pour la première fois de son histoire, le Canada pourrait compter trois coureuses dans cette discipline.

Je ne sais pas comment verbaliser ce que je ressens, a confié la jeune femme qui n’a encore jamais représenté le pays sur la scène internationale. J’ai toujours admiré Melissa, j’ai grandi à 20 minutes de chez elle. C’est fou.

Au 100 m féminin, Crystal Emmanuel s’est imposée avec un chrono de 11,11 s pour égaler sa marque personnelle datant de 2018. Déjà favorablement classée à l’échelle mondiale, Emmanuel a consolidé sa place sur cette distance à Tokyo, en plus du 200 m.

Chez les hommes, la victoire est allée à Mobolade Ajomale en 10,19 s. Ajomale devrait être du 4 x 100 m aux JO en compagnie d’Andre De Grasse, Aaron Brown et, possiblement, Jerome Blake.

Au saut en longueur féminin, Christabel Nettey a été la meilleure avec un bond de 6,15 mètres. Au 30e rang mondial avant ce triomphe (32 athlètes sont retenues aux JO), Nettey s’est virtuellement assurée de prendre part à ses deuxièmes Olympiques. Elle avait fini 12e à Rio.

Soulignons que Michael Mason a dominé le saut en hauteur avec une marque à 2,26 mètres, devant Django Lovett (2,20) dans une compétition qui avait plus les allures d’un entraînement. Les deux hommes seront au Japon dans un mois.

Même chose pour Sarah Mitton qui a enlevé le titre au lancer du poids grâce à un effort de 18,82 mètres, à 7 cm de son sommet personnel, réussi en mai dernier.