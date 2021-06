Kim Gaucher nommée dans l'équipe canadienne olympique

La basketteuse de Colombie-Britannique, qui demande une dérogation spéciale pour être accompagnée de sa jeune fille de trois mois à Tokyo, fait partie de l’équipe nommée par Canada Basketball en vue du tournoi féminin.

Nous avons une équipe dynamique, tenace et soudée, a dit l’entraîneuse-chef Lisa Thomaidis. Nous avons un beau mélange de jeunesse et d’expérience, avec trois joueuses qui vivront des troisièmes Jeux et trois recrues.

“La moitié de l’équipe en sera à une première expérience et nous reposerons sur notre expérience collective pour cette aventure.

C’est la troisième participation consécutive du Canada au tournoi olympique de basketball féminin. Le meilleur résultat de l’équipe est une quatrième place, obtenue aux Jeux de Los Angeles en 1984.

Ce seront les troisièmes Jeux pour Gaucher, Natalie Achonwa et Miranda Ayim.

Je ne connais pas plus grand honneur que représenter mon pays dans le monde pendant cette dernière décennie, a dit Achonwa. Avec la pandémie, la dernière année et demie ne semblait pas vouloir finir. J’ai très hâte de pouvoir retrouver l’équipe à Tokyo et enfiler l’uniforme canadien.

Je n’en reviens pas que ce seront mes troisièmes Jeux olympiques. Notre objectif est de ramener une médaille au Canada. On dit que la troisième fois c’est la bonne, alors espérons que ce sera l’été où nos rêves se réaliseront.

Le Canada est au 4e rang du classement mondial de la FIBA.

Le 12 canadien