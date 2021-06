L'Ukraine surprend la Suède et passe en quarts de finale à l’Euro

La délivrance ukrainienne est intervenue à la 120e minute, la dernière, quand tout le monde était prêt pour les tirs au but. Mais la Suède jouait alors à 10 contre 11 depuis la 99e minute en raison du carton rouge reçu par le défenseur Danielson.

Sur un dernier centre de la gauche signé Oleksandr Zinchenko, Artem Dovbyk, entré un quart d'heure plus tôt, a placé une tête plongeante qui a offert à l'Ukraine son meilleur résultat dans un Euro.

L'Ukrainien Artem Dovbyk a fait la différence dans le match de huitième de finale contre la Suède, mardi, à l'Euro. Photo : Getty Images / Petr Josek - Pool

Les Ukrainiens ont déjà joué un quart de finale, mais c'était en Coupe du monde, en 2006, quand Andriy Shevchenko était en pointe et pas en costume sur le banc. Cette qualification est donc un exploit, et battre l'Angleterre samedi à Rome en serait un autre, plus grand encore.

En attendant, le dernier des huitièmes de finale de l'Euro n'a pas été le plus enthousiasmant, loin de là. Après l'intensité et l'indécision des deux matchs de lundi, entre l'Espagne et la Croatie puis entre la Suisse et la France, les 120 minutes de Glasgow ont parfois semblé bien longues.

Il faut dire que l'Ukraine était passée par la toute petite porte pour atteindre les huitièmes de finale, troisième de sa poule avec une seule victoire et deux défaites. Elle a donc aussi attaqué ce rendez-vous de Glasgow sur la pointe des pieds, Shevchenko ayant fait des choix de tactique et de composition prudents.

Mais en face, la Suède était de son côté sortie en tête de son groupe en ayant très volontiers laissé le ballon à ses différents rivaux, et a d'abord semblé vouloir procéder de la même façon mardi. Durant les 25 premières minutes, les deux équipes se sont jaugées et le rythme n'a pas été précisément étouffant.

Oleksandr Zinchenko a ouvert la marque pour l'Ukraine contre la Suède. Photo : Getty Images / Stu Forster

Mais tout s'est accéléré sur une très jolie action ukrainienne, avec d'abord un renversement de jeu de Taras Stepanenko pour le talentueux Andriy Yarmolenko, qui d'un bel extérieur du gauche a trouvé Zinchenko. Le joueur de Manchester City a repris d'une violente demi-volée du gauche et l'Ukraine a pris les devants.

Les hommes de Shevchenko n'ont toutefois pas maintenu cet avantage très longtemps. Juste avant la pause, Emil Forsberg a inscrit son quatrième but du tournoi sur une frappe déviée, impitoyable pour le gardien ukrainien Georgiy Bushchan.

Avant de sombrer de nouveau dans la torpeur quand les deux équipes ont commencé à redouter de se livrer, le match a connu une poussée de fièvre d'une quinzaine de minutes en seconde période.

À la 55e minute, Serhiy Sydorchuk a d'abord frappé sur le poteau de Robin Olsen, imité dans la minute suivante et de l'autre côté du terrain par Forsberg. Le milieu offensif de Leipzig, en pleine confiance, a ensuite tiré sur la barre ukrainienne, à un moment où la Suède semblait la mieux placée pour filer en quarts.

Dur coup pour les Suédois, qui ont été éliminés par l'Ukraine en huitièmes de finale de l'Euro, mardi. Photo : Getty Images / Andy Buchanan - Pool

Mais les ambitions ont alors été supplantées par la méfiance et il ne s'est plus rien passé jusqu'à la fin du temps réglementaire et même au-delà, jusqu'au carton rouge de Danielson. C'était un tournant, et l'Ukraine l'a bien négocié.