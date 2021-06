Denis Shapovalov accède au 2e tour à Wimbledon

La tête de série no 10 a défait l'Allemand Philipp Kohlschreiber 6-4, 4-6, 6-3, 5-7 et 6-4 dans un éreintant premier match, interrompu pendant plus de trois heures par la pluie.

À son retour, Shapovalov n'était pas satisfait des conditions du court, rendu très glissant.

Le Canadien a toutefois brisé le service de la 115e raquette mondiale pour prendre l’avance 4-3 dans la manche ultime. Il a conservé son service par la suite.

Shapovalov a réussi 79 coups gagnants, 62 de plus que Kohlschreiber. Ce dernier a toutefois commis trois fois moins de fautes directes que son adversaire, 22 contre 66.

C'est la deuxième fois que Shapovalov atteint le deuxième tour du tournoi du grand chelem sur gazon. Il n'a jamais atteint le troisième tour.

Federer à l'usure

Roger Federer est venu à bout de son adversaire, le Français Adrian Mannarino, à l'usure.

Le Suisse, 6e tête de série du tournoi, a accédé au deuxième tour à la suite de l'abandon de Mannarino avant le début de la cinquième manche, alors que le pointage était 6-4, 6-7 (3/7), 3-6 et 6-2.

D'autre part, Alexander Zverev a décoché 20 as et n'a commis que 18 fautes directes en route vers une victoire sans appel de 6-3, 6-4 et 6-1 contre Tallon Griekspoor au premier tour.

Ce résultat est significatif pour l'Allemand, qui s'était incliné devant un joueur qualifié à Wimbledon en 2018 et en 2019. Zverev est la 4e tête de série du tournoi, mais présente une fiche de 9-5 au All England Club.

Autres résultats de 1er tour :