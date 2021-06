Barty peine face à Suarez Navarro, mais avance à Wimbledon

La no 1 mondiale Ashleigh Barty a eu la frousse mardi, mais elle a accédé au deuxième tour de Wimbledon.

Barty, qui disputait un premier match sur le gazon en deux ans, a trimé dur avant de venir à bout de Carla Suarez Navarro 6-1, 6-7 (1/7) et 6-1.

Elle a perdu la deuxième manche même si elle n'était qu'à deux points de la victoire. Elle s'est toutefois ressaisie et a remporté les 13 premiers points, ainsi que 5 jeux, lors de la manche ultime. L'Australienne a claqué 13 as et elle a converti chacune de ses cinq balles de bris contre l'Espagnole.

Suarez Navarro disputait seulement son deuxième tournoi depuis qu'elle a annoncé qu'elle est en rémission du lymphome de Hodgkin

Par ailleurs, Venus Williams a signé la 90e victoire de sa carrière sur la pelouse de l'All England Club.

L'Américaine de 41 ans a atteint le deuxième tour en battant Mihaela Buzarnescu en trois manches de 7-5, 4-6 et 6-3. Le match s'est conclu quelques minutes seulement avant qu'une faible pluie vienne interrompre les activités sur certains terrains extérieurs.

Dans les autres matchs à l'affiche, la 8e tête de série Karolina Pliskova a éliminé Tamara Zidansek 7-5, 6-4 et la 13e tête de série Elise Mertens a défait Harriet Dart 6-1 et 6-3.