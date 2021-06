Serena Williams abandonne au 1er tour à Wimbledon

Associated Press

En quête d'un 24e titre du grand chelem pour égaler le record de Margaret Court, Williams a abandonné au moment où le pointage était de 3-3 en première manche contre la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich.

L'Américaine qui aura 40 ans en septembre était en larmes lorsqu'elle a salué la foule et quitté le court central.

Williams était au service lors du cinquième jeu lorsqu'elle a perdu pied près de la ligne de fond. Elle a alors demandé l'intervention d'une thérapeute et a ensuite tenté de reprendre le match. Les larmes aux yeux, elle s'est agenouillée, puis elle s'est dirigée vers le filet pour serrer la main de son adversaire.

Une frayeur pour Barty

De son côté, la no 1 mondiale Ashleigh Barty a eu la frousse, mais elle a accédé au deuxième tour.

Barty, qui disputait un premier match sur le gazon en deux ans, a trimé dur avant de venir à bout de Carla Suarez Navarro 6-1, 6-7 (1/7) et 6-1.

Elle a perdu la deuxième manche même si elle n'était qu'à deux points de la victoire. Elle s'est toutefois ressaisie et a remporté les 13 premiers points, ainsi que 5 jeux, lors de la manche ultime. L'Australienne a claqué 13 as et elle a converti chacune de ses cinq balles de bris contre l'Espagnole.

Suarez Navarro disputait seulement son deuxième tournoi depuis qu'elle a annoncé qu'elle est en rémission du lymphome de Hodgkin

Par ailleurs, Venus Williams a signé la 90e victoire de sa carrière sur la pelouse de l'All England Club.

L'Américaine de 41 ans a atteint le deuxième tour en battant Mihaela Buzarnescu en trois manches de 7-5, 4-6 et 6-3. Le match s'est conclu quelques minutes seulement avant qu'une faible pluie vienne interrompre les activités sur certains terrains extérieurs.

Dans les autres matchs à l'affiche, la 8e tête de série Karolina Pliskova a éliminé Tamara Zidansek 7-5, 6-4 et la 13e tête de série Elise Mertens a défait Harriet Dart 6-1 et 6-3.

Autres résultats de 1er tour :