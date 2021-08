Le Mans 2008, le duel entre deux amis, Jacques Villeneuve et Tom Kristensen

L'édition 2008 des 24 heures du Mans, c'est l'histoire d'un duel au sommet entre deux marques, Audi et Peugeot, mais surtout entre deux amis, Jacques Villeneuve et Tom Kristensen.

Le Québécois en garde toutefois un goût d'inachevé et souhaite reprendre part un jour à cette compétition. Il y a participé en 2007 et en 2008 pour la marque française Peugeot.

J’aimerais retourner et aller gagner les 24 heures du Mans , explique-t-il à Radio-Canada.

Ce serait génial, car c’est un rêve inachevé, mais ce sera difficile de le réaliser, admet-il. Il faut intégrer la bonne équipe, et la course elle-même est compliquée.

En 2007, fraîchement retraité (forcé) de la formule 1, il avait accepté l'invitation de Peugeot pour son grand retour en endurance avec la 908 HDi, 15 ans après sa victoire avec la 905. Le défi était ambitieux : s’imposer avec une voiture diesel, mais surtout, battre Audi, invaincu au Mans depuis l'an 2000.

Après un abandon en 2007, le Québécois a disputé la victoire à Audi en 2008, et il est passé très près de la victoire.

Terminer 2e au Mans, c’est comme à Indianapolis, ça ne vaut rien , lance Villeneuve, frondeur.

Faisons un retour sur les 24 heures du Mans de 2008. C'était l'occasion pour Jacques Villeneuve d'ajouter à son exceptionnel palmarès, avec le titre en IndyCar, la victoire aux 500 milles d'Indianapolis et le titre en F1. Il avait comme coéquipiers Marc Gené et Nicolas Minassian.

Audi possédait deux armes redoutables, l'Audi R10 TDI, un vrai tank , se souvient Villeneuve, et le pilote danois Tom Kristensen.

Ce pilote moins connu en Amérique du Nord a remporté les 24 heures du Mans en 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2008. On l'appelle M. Le Mans .

Il partage volontiers ce titre honorifique avec le Belge Jacky Ickx, qui a gagné la célèbre épreuve en 1969, 1975, 1976, 1977, 1981 et 1982.

La couverture du livre Mr. Le Mans, la biographie de Tom Kristensen Photo : Evro Publishing

Tom Kristensen a publié ce printemps sa biographie, intitulée Mr. Le Mans, de la taille d'une encyclopédie très riche en anecdotes. Il y révèle qu'il n'a jamais voulu classer ses victoires au Mans par ordre d'importance, mais une ressort du lot.

C'est sa victoire avec Audi en 2008, quand il a battu Peugeot et son vieil ami Jacques Villeneuve.

Une révélation qui valait bien un coup de projecteur sur ce duel entre deux amis. Leur amitié remonte au début des années 1990 quand ils ont fait de la F3 et de l'endurance ensemble au Japon.

Radio-Canada Sports leur a demandé, par la magie du virtuel, de raconter comment ils ont vécu ce fameux week-end des 14 et 15 juin 2008.

Tom Kristensen et Jacques Villeneuve en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Tom Kristensen commence l'entretien en faisant une mise au point.

Je n'ai pas écrit que c'était ma plus belle victoire parce que j'ai battu Jacques , s'empresse-t-il de dire en riant.

Le duel entre la marque française Peugeot qui revenait à la charge après son grand retour en 2007, avec Jacques Villeneuve, et la marque allemande Audi a été d'un niveau rarement égalé.

Il a fallu toute l'expérience du célèbre pilote danois et la robustesse de la R10 HDI pour donner la victoire à Audi, car ce n'était pas gagné d'avance face à l'intimidante 908 HDi.

Il se trouve qu'aux 12 heures de Sebring, qui est une répétition générale des 24 heures du Mans, Peugeot avait écrasé la concurrence, se souvient Kristensen. Toute l'équipe Audi avait été humiliée, et nous savions que Peugeot allait être très difficile à battre au Mans.

Et c'est ce qui est arrivé dans la séance de qualification.

Nous avons tout fait ce qui était en notre pouvoir pour contrer Peugeot, mais en qualification, la Peugeot 908 HDi nous a assommés en nous devançant de 3,8 secondes , précise le pilote danois.

Mes coéquipiers Rinaldo Capello et Allan McNish et moi, nous savions que nous ne pourrions pas battre Peugeot. Mais un mince espoir est né quand on a appris qu'il y aurait peut-être un peu de pluie.

La pluie, qui a commencé à tomber durant la nuit, a en effet joué un vilain tour au clan Peugeot.

Sur le sec, les quatre Peugeot 908 HDi inscrites filaient comme des météores. Après 3 tours, l'équipe avait 10 secondes d'avance sur Audi.

Au bout de la première heure, Peugeot monopolisait les trois premières places, Villeneuve en 3e.

Après 12 heures, l'équipage de Villeneuve dans la Peugeot no 8 avait pris la tête de la course, et l'équipage de Tom Kristensen était remonté à la 2e place.

Peugeot devant Audi lors des 24 heures du Mans de 2008 Photo : Getty Images / MARCEL MOCHET

Quand la pluie s'est mise à tomber à la 14e heure de la course, l'espoir a changé de camp.

Nous avions intégré la pluie dans notre stratégie, se souvient Tom Kristensen. Nous avons ajusté les réglages, avons diminué l'appui au maximum et avons travaillé la puissance motrice.

Le clan Peugeot ne s'était pas préparé à affronter la pluie.

Lorsqu’il a commencé à pleuvoir, la voiture est devenue vraiment très difficile à piloter , dit Jacques Villeneuve.

Elle n’avait jamais été testée sous la pluie et le système d’antipatinage ne fonctionnait pas sous la pluie. Plus on essayait d’en mettre, plus on passait au travers, la voiture était vraiment inconduisible , ajoute le Québécois.

La Peugeot 908 HDi avait un habitacle fermé, et sous la pluie, on ne voyait rien. Et en plus, l’eau rentrait par les pontons quand on passait dans les flaques. C’était une voiture qui était réglée très rigide. Et sous la pluie, ça devenait très difficile, surtout la nuit , affirme-t-il.

Au contraire de la Peugeot, l'Audi R10 TDI avait un habitacle ouvert. Un gros avantage dans les circonstances, selon Tom Kristensen.

La vision à travers le pare-brise d'un cockpit fermé n'est pas la même que dans un cockpit ouvert, explique le Danois. Ça, je savais que ça pouvait jouer en notre faveur. On en avait parlé Jacques et moi.

Tom Kristensen en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

À un moment donné, Jacques a reçu de l'huile sur le pare-brise, et avec la pluie qui tombait, il a fait fonctionner son essuie-glace. Avec de l'huile, vous ne faites pas ça, parce que vous salissez votre pare-brise au lieu de le nettoyer.

Le portrait de la course a changé avec la pluie. Les pilotes Peugeot ont fait des erreurs et n'ont pu éviter des pertes de contrôle. Les pilotes Audi ont eux aussi raté quelques freinages.

Nous avons pris tous les risques, car nous n'avions rien à perdre et nous ne voulions pas perdre. Une citation de :Tom Kristensen, pilote automobile, octuple vainqueur des 24 heures du Mans

C’était épuisant de rouler sous la pluie, parce qu’il y avait un stress énorme, mais c’était grisant aussi, déclare Jacques Villeneuve. Après avoir fait deux heures sous la pluie la nuit, en sortant de l’habitacle, on avait l’impression d’avoir fait quelque chose de spécial.

Malgré les inconvénients de la Peugeot 908 HDi sous la pluie, l'équipage du Québécois s'est battu pour tenir le rythme d'Audi le plus longtemps possible.

Je me souviens que durant la nuit sous la pluie, j’ai doublé l’Audi pour reprendre la tête de la course. Je pense que [Rinaldo] Capello était au volant. Ensuite, Tom [Kristensen] a pris le relais, il est un maître sous la pluie, et il était 30 secondes derrière moi. Il ne m’a repris que 10 secondes pendant tout le relais, donc ça se passait bien, malgré les conditions difficiles.

L'expérience du Danois a toutefois fait la différence, il a réussi à revenir sur la Peugeot, seconde par seconde à chaque tour.

À 5 h 17, Villeneuve et Kristensen sont entrés en même temps aux puits, mais le Québécois a cédé sa place à un coéquipier, alors que son ami danois est resté dans l'Audi et a gardé ses pneus. Ce qui lui a permis de repartir devant la Peugeot et de prendre le commandement. La pluie est ensuite tombée par intermittence.

Nous, finir 2e, ça ne nous intéressait pas, assure Jacques Villeneuve. On était beaucoup plus vite que l’Audi sur le sec, et il restait assez de temps pour la rattraper et lui mettre de la pression. Il suffisait de mettre de la pression sur l’Audi pour que, peut-être, Tom fasse une erreur. Et c’est arrivé.

Jacques Villeneuve en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

À une heure de la fin, Tom a eu un accrochage et est parti en tête-à-queue, rappelle le Québécois. Il n’a pas cassé sa voiture et il a pu continuer. Mais ça veut dire qu'on aurait eu raison de continuer à mettre de la pression.

Comme un moteur diesel est plus difficile à sauter qu’un moteur à essence, nous, on voulait prendre le risque de pousser la Peugeot pour rattraper l'Audi, mais les dirigeants de Peugeot ont préféré assurer la 2e place. Ça m’a fâché, car ça ne servait à rien , admet Villeneuve.

Audi a également travaillé sur la consommation d'essence de ces voitures pour aller plus loin à chaque relais. Cela a permis à la marque allemande d'épargner un ravitaillement, un gain de temps inestimable.

Tom Kristensen dans l'Audi R10 TDI franchit la ligne d'arrivée des 24 heures du Mans de 2008. Photo : Audi

L'Audi de Tom Kristensen a gagné en parcourant en 24 heures 381 tours du circuit français, tout comme l'équipage Peugeot de Jacques Villeneuve.

Peut-être que Peugeot a abordé la course avec trop de confiance en raison de ses performances sur le sec, croit Tom Kristensen avec le recul. Mais sous la pluie, nous avons été plus rapides. Et quand Peugeot a senti que ça tournait au vinaigre, ils n'ont pas travaillé de la même façon. C'est eux qui ont senti la pression.

Tout le monde a contribué à cette victoire, et c'est pour cela que c'est la plus belle de mes victoires au Mans , dit le Danois.

Tom Kristensen n'a jamais voulu aborder de front avec son ami Jacques Villeneuve cette course épique de juin 2008.

Jacques et Peugeot ont réalisé qu'ils avaient laissé passer une chance incroyable de gagner, affirme le Danois. Nous n'en avons jamais beaucoup parlé Jacques et moi, car j'ai beaucoup de respect pour lui. Il savait qu'il pouvait gagner Le Mans, et son rêve ne s'est pas réalisé ce jour-là.

Il y a quelques années, je l'ai invité pour une course amicale au Danemark. Nous avons abordé le sujet, mais j'ai fait attention. Je suis content que nous soyons restés amis. Nous préférons parler du bon temps que nous avons passé au Japon en F3 , conclut-il.

Jacques Villeneuve (à gauche) serre la main de Tom Kristensen avant les 24 heures du Mans de 2008. Photo : Getty Images / JEAN FRANCOIS MONIER

Une réserve tout à l'honneur de ce grand pilote qu'on appelle aujourd'hui M. Le Mans . Une réserve qui fait rire Jacques Villeneuve.

Tom ne devrait pas avoir de réserve à évoquer cette course de 2008, car il l’a méritée, sa victoire, rétorque le Québécois en riant. Il ne l’a pas volée, donc ça, ça va très bien.

Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, et on est toujours restés des amis au travers des années. On a eu de beaux moments avec Tom , dit-il.

Jacques Villeneuve et Peugeot se sont séparés après cette occasion manquée de 2008, et la marque française a dominé la célèbre épreuve d'endurance l'année suivante.

Tom Kristensen a poursuivi l'aventure avec Audi pour six autres années et a remporté sa dernière course au Mans en 2013.

(avec la collaboration de Vicky Boutin)