Merlier vainqueur d'un final-hécatombe à la 3e étape du Tour de France

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, de la même équipe, a gardé le maillot jaune.

Dans le sprint, l'Australien Caleb Ewan a chuté dans la dernière courbe et entraîné au sol le Slovaque Peter Sagan.

Les trois premiers favoris du Tour ont tous connu des problèmes dans cette étape de plaine, la troisième en Bretagne.

Le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogacar (UAE), a été retardé dans la descente étroite menant à Pontivy, où une chute a jeté à terre plusieurs coureurs, parmi lesquels le Français Arnaud Démare.

Quelques minutes plus tôt, son dauphin de l'édition 2020, le Slovène Primoz Roglic, s'était retrouvé au sol avec plusieurs de ses équipiers de Jumbo. Il était reparti avec un retard supérieur à une minute sur le peloton, à 10 kilomètres de l'arrivée.

Le Britannique Geraint Thomas (Ineos) a chuté pour sa part pendant la première partie de l'étape. Selon un médecin de l'épreuve, le vainqueur du Tour en 2018 pourrait souffrir d'une luxation de l'épaule droite.

L'Australien Jack Haig, leader de l'équipe Bahrain, s'est retrouvé lui aussi au sol.

Pour le gain de l'étape, Merlier, qui a profité du travail de van der Poel dans les deux derniers kilomètres, est sorti vainqueur d'un sprint dénaturé par l'absence de plusieurs de ses protagonistes. Son compatriote Jasper Philipsen a pris la 2e place devant le Français Nacer Bouhanni.

Merlier, 28 ans, participe à la Grande Boucle pour la première fois. Il a gagné en mai une étape du Giro

Dans cette étape de plaine traversant le Morbihan sur 182,9 kilomètres, l'échappée du jour a réuni quatre coureurs (Barthe, Chevalier, Schär, Wallays) après le renoncement d'un cinquième homme, Ide Schelling, une fois le maillot à pois du meilleur grimpeur assuré par le Néerlandais au sommet de la côte de Cadoudal à mi-parcours. Les derniers rescapés ont été repris à cinq kilomètres de la ligne.

Guillaume Boivin (ISN) a été le meilleur Canadien du jour en 23e place, à 14 s de Merlier. Michael Woods (ISN) et Hugo Houle (Astana-Premier Tech) ont terminé respectivement 125e (+2:11) et 138e (+2:39). Au général, Boivin est 54e (+6:04), Houle 89e (+11:03) et Woods 91e (+11:18).

Mardi, les sprinteurs auront une autre chance entre Redon et Fougères dans la quatrième étape limitée à 150,4 kilomètres et sans la moindre côte classée.