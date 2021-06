Petra Kvitova éliminée d'entrée à Wimbledon

Associated Press

L'Américaine Sloane Stevens a créé la première surprise du tournoi.

Elle a sèchement battu en 77 minutes la double gagnante du tournoi et tête de série no 10 en deux manches de 6-3 et 6-4.

La 73e à la WTA n'a commis que 14 fautes directes. En 2013, elle avait atteint les quarts de finale.

La pluie ayant fortement retardé le début du tournoi, la première joueuse à remporter un match en ce lundi a été la Bélarusse Aryna Sabalenka, 4e raquette mondiale.

Elle a profité du toit du court no 1, alors que les parties qui devaient débuter deux heures plus tôt sur les terrains annexes étaient remises.

Sabalenka a battu aisément la Roumaine Monica Niculescu (191e) 6-1 et 6-4. Elle affrontera au prochain tour la Britannique Katie Boulter (219e et invitée).

La gagnante de Wimbledon en 2017, l'Espagnole Garbine Muguruza (12e), a été encore plus expéditive en infligeant une correction de 6-0 et 6-1 à la Française Fiona Ferro (51e) en 49 min.