Kevin Poulin signe avec le Rocket de Laval et rentre à la maison

Après plus de dix ans à rouler sa bosse à travers les États-Unis et l’Europe, Kevin Poulin rentre au bercail. Le gardien de but québécois a accepté un contrat d’une saison avec le Rocket de Laval.

Âgé de 31 ans, Poulin a passé la dernière saison avec l’IF Bjorkloven en Suède. Il a obtenu 20 victoires et a encaissé neuf défaites, en plus de présenter une moyenne de buts accordés de 2,23 et un taux d'efficacité de ,915.

Plusieurs options s’offraient au gardien de but québécois en vue de la prochaine saison, dont la possibilité de retourner en Europe, mais il ne pouvait pas passer à côté de l’occasion d’évoluer chez lui, au Québec.

Mon agent m’a dit que le Rocket était intéressé à me signer. Ça ne me tentait pas vraiment d’aller très loin pour la famille. J’ai parlé avec ma femme et on s’est dit que c’était la meilleure opportunité. De jouer au Québec et d’être près de la famille. Ils voulaient un gardien avec l’expérience dans la Ligue nationale de hockey et la Ligue américaine de hockey , explique le natif de Montréal. Ils recherchaient un vétéran dans le fond.

Père de deux jeunes garçons, Kevin Poulin croit que c’est le scénario idéal pour sa famille. Il avoue que le fait de ne pas avoir à encore déménager lui enlève un poids énorme sur les épaules.

Mes garçons étaient super contents quand je leur ai dit qu’on restait à Montréal cette année. Ils ont commencé à crier. Ma femme était contente de rester proche de la famille et des amis , mentionne celui qui a été un choix de 5e tour, 126e au total, des Islanders de New York en 2008.

On va passer Noël à la maison. Pour les fêtes des enfants, on va être ici. Honnêtement, mon plus vieux nous demandait quand on allait retourner au Québec. Il aime voyager, mais il est allé à l'école en suédois et dernièrement, il avait hâte de revenir ici voir ses cousins et ses amis.

Pour sa 12e saison chez les professionnels, Kevin Poulin n’aurait pas considéré la possibilité de jouer ailleurs qu’à Laval dans la Ligue américaine. En plus de la proximité pour sa famille, il n’a entendu que de bons commentaires sur l'équipe et sur la façon dont les joueurs sont traités. Évidemment, faire partie de l’organisation du Canadien de Montréal ne le laisse pas indifférent non plus.

Il avait d’autres équipes intéressées, mais on s’est dit qu’avec le voyagement et la famille, on était mieux de rester au Québec , souligne-t-il.

C’est certain aussi que d’avoir la chance de faire partie de l’organisation de Montréal, c’est quelque chose qui est rare pour un Québécois. Une citation de :Kevin Poulin

Kevin Poulin a signé 85 victoires, 83 revers et 12 revers en prolongation en 192 matchs en carrière dans la Ligue américaine avec les Sound Tigers de Bridgeport, le Heat de Stockton, le Reign d’Ontario et les Griffins de Grand Rapids entre 2010 et 2021.

Depuis 2016, il a également évolué en Russie, en Autriche, en Suisse et en Allemagne. En 50 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey, il a enregistré 18 victoires, 25 défaites et trois défaites en prolongation.

Si sa priorité est maintenant de tout faire pour que son expérience à Laval soit un succès, il est impossible de prédire ce que l’avenir lui réserve.

Même si ce n’est pas le plan de match pour le moment, il n’en demeure pas moins que le jeune homme de Montréal n’a jamais été aussi près de jouer pour le Canadien.