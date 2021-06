Djokovic gagne en ouverture à Wimbledon, Tsitsipas tombe

Le numéro un à l'ATP n'a pas eu de mal à se défaire du Britannique, mais il a pris une manche pour trouver son rythme sur le célèbre gazon londonien. Il l'a emporté sur un jeu blanc en 2 h.

Il affrontera au prochain tour le gagnant du match entre le jeune Chilien de 23 ans Marcelo Tomas Barrios Vera, 209e du monde, et le vétéran sud-africain Kevin Anderson, 102e, âgé de 35 ans.

Djokovic a été accueilli par une ovation à son arrivée sur le court central. Les gradins ne sont remplis qu'à 50 % de leur capacité en raison des restrictions sanitaires.

Le Serbe a eu l'honneur de disputer le premier match du tableau, car il est le champion en titre. Il avait remporté le tournoi en 2019 au terme d'une finale épique contre Roger Federer. L'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie.

Djokovic a été très efficace, réussissant 25 as (un record en quatre manches), mais il a chuté à deux reprises.

Je vais travailler mes déplacements et glisser moins parce que ça ne fonctionne manifestement pas , a-t-il analysé avant de quitter le court.

Djokovic tente de gagner un troisième tournoi majeur d'affilée après les Internationaux d'Australie et de France.

Tsitsipas battu d'entrée

Stefanos Tsitsipas, finaliste des Internationaux de France, a été éliminé dès le premier tour. Le Grec de 22 ans a été sorti en trois manches par l'Américain Frances Tiafoe (57e), 6-4, 6-4 et 6-3.

Le 4e journal mondial échoue pour la troisième fois en quatre participations au premier tour de Wimbledon, ayant atteint les huitièmes de finale en 2018.

J'ai été propre du début à la fin, a expliqué Tiafoe. C'est pour jouer comme ça contre les meilleurs du monde que je m'entraîne tous les jours.

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre le Canadien Vasek Pospisil (65e) et l'Espagnol Roberto Carballes Baena (100e).

L'Américain de 23 ans n'avait encore jamais battu de joueur du top 5 à ses 11 tentatives précédentes. Il n'a jamais dépassé le troisième tour à Wimbledon (2018), en trois participations jusque-là.

Son meilleur résultat dans un tournoi majeur reste le quart de finale atteint aux Internationaux d'Australie en 2019.

La pluie perturbe le début du tournoi

Un total de 16 matchs de simple ont dû être remis à mardi en raison de la pluie qui a retardé le début de la première journée sur les terrains extérieurs.

Six matchs du tableau messieurs et 10 du tableau dames ont été annulés, dont celui du Canadien Denis Shapovalov, tête de série no 10, et celui de l'Américaine Venus Williams, quintuple championne.

Les amateurs britanniques ont bravé la pluie et ont fait la file pour acheter des billets moins chers, avec obligation de porter le masque.

C'est la journée parfaite pour nous. Au moins, on ne cuit pas au soleil , a dit Hannah Scott, de Londres, qui attendait en ligne.

Il est question que les finales soient disputées devant des gradins remplis, soit 15 000 personnes sur le court central, les 10 et 11 juillet.