On a beau analyser cette série finale sous tous les angles, il est extrêmement difficile de trouver une ou des failles que le Canadien pourrait exploiter chez le Lightning de Tampa Bay afin de ramener la coupe Stanley à Montréal.

Dans cette finale, le CH fera face au même genre de puzzle auquel les Islanders de New York étaient confrontés au tour précédent.

Comme les Islanders, le Canadien est une équipe qui excelle en défense (depuis la cinquième rencontre du premier tour) et qui mise sur une attaque suffisamment diversifiée pour faire la différence dans les matchs serrés. En toute objectivité, l’attaque montréalaise est très performante depuis que l’équipe a pris son envol contre les Maple Leafs de Toronto. Sa moyenne de trois buts par match situe le CH au premier rang de la ligue.

Le hic, c’est qu’il sera extrêmement difficile de maintenir ce rythme devant la défense du Lightning, qui appartient à la fine élite de la ligue. Et qu’en plus, Tampa Bay possède la plus formidable attaque du monde du hockey. Les duels à bas pointage tournent donc très souvent à la faveur de l’équipe floridienne.

Vendredi dernier, dans le septième match qui l’opposait aux Islanders, le Lightning l’a emporté par la marque de 1-0 grâce à un but inscrit en désavantage numérique. Il est difficile de trouver un duel plus défensif que cela! Par ailleurs, depuis la finale de la Coupe Stanley de 2020, c’était la quatrième fois de suite que Tampa Bay éliminait ses adversaires en signant un blanchissage.

Depuis le début des séries de 2020, le Lightning a disputé 40 rencontres, dont 25 au cours desquelles il a accordé 2 buts ou moins. La fiche des hommes de Jon Cooper lors de ces 25 rencontres: 23-2.

Enfin, il faut souligner que depuis le début des séries de 2020, Tampa Bay n’a jamais perdu deux matchs de suite. Durant cette longue période, le Lightning a subi 12 défaites auxquelles il a toujours répondu par des victoires.

Le CH se trouve donc engagé dans un périlleux face-à-face avec une équipe qui remporte systématiquement les confrontations à bas pointage et qui est (jusqu’à présent) quasi impossible à vaincre deux matchs de suite. On ne parle pas d’un mince contrat.

Cela dit, malgré tout ce qui précède, les Islanders ont réussi à pousser le Lightning dans les câbles en demi-finale. Et les champions de la Coupe Stanley l’ont emporté de peine et de misère dans le septième match.

On assistera dans cette finale à un duel opposant les deux meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey (LNH). Price pourra difficilement faire une différence contre Andrei Vasilevskyi. Au mieux, en maintenant les standards très élevés qu’il a établis au cours du dernier mois, Price empêchera Montréal de reculer.

Pour qu'il ait une chance de soulever la coupe, il faudra que ses coéquipiers maximisent les très faibles marges de manœuvre qui restent.

L’unité de désavantage numérique par exemple, pourrait considérablement changer l’allure de cette série. Le taux d’efficacité de 93,5 % du Canadien en infériorité numérique est présentement le plus élevé de l’histoire de la LNH.

En revanche, Tampa Bay a maintenu un taux de succès de 37,7 % en supériorité numérique depuis le début du tournoi éliminatoire. C’est la meilleure moyenne des 40 dernières années.

Les champions ont jusqu’à présent inscrit le tiers de leurs buts en avantage numérique. Toutefois, le moteur de ces incroyables succès, Nikita Kucherov, joue désormais en dépit d’une blessure à la cage thoracique. Il y a un filon à exploiter de ce côté.

Nikita Kucherov a été malmené par les joueurs des Islanders au troisième tour, mais il a été présent à chacun des matchs. Photo : Getty Images / Rich Graessle

Par ailleurs, il faudra que le trio de Phillip Danault soit encore plus efficace qu’il ne l’a été jusqu’à présent.

On a beaucoup parlé du fait que les meilleurs attaquants des Maple Leafs et des Golden Knights avaient été muselés lors des tours précédents. Mais dans une trop large proportion, cette efficacité défensive était attribuable à Carey Price qui avait affronté un nombre élevé de chances de marquer.

Par exemple, Auston Matthews et Mitch Marner ont déjoué Price seulement une fois sur 54 tirs. Et les six meilleurs buteurs de Vegas ont battu Price seulement 2 fois sur 52 chances de marquer!

Il y a des limites à ce qu’un gardien peut accomplir. Et Price marche depuis plusieurs semaines sur ce mince fil de fer. Contre une attaque aussi impitoyable que celle du Lightning, il faudra mieux soutenir le gardien.

Le Tricolore en sera-t-il capable?

Pour terminer, quelques statistiques utiles.

Depuis 2006, l’équipe qui misait sur le meilleur joueur offensif en finale de la Coupe Stanley l’a emporté dans 60 % des cas. Avantage Tampa Bay .

. L’équipe qui misait sur la meilleure défense l’a emporté dans 66,67 % des cas. Avantage Tampa Bay .

. L’équipe qui misait sur le meilleur gardien l’a emporté dans 57,1 % des cas. Égalité entre les deux clubs.

Pour toutes ces raisons, bien que le CH ait jusqu’ici démontré que rien n’est impossible, je prédis une victoire de Tampa Bay en sept matchs.

Et pourquoi pas le trophée Conn-Smythe à Price?