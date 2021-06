Les Tchèques surprennent les Néerlandais en huitièmes de finale de l'Euro

Tomas Holes et Patrik Schick ont marqué en deuxième mi-temps et les Tchèques ont battu les Pays-Bas 2-0, dimanche, obtenant ainsi leur place en quarts de finale, à l'Euro.

Le défenseur central Matthijs de Ligt, des Pays-Bas, a été expulsé à la suite d'une main à la 55e minute, dans une séquence où Schick mettait de la pression.

Holes a brisé l'impasse à la 68e, avec une puissante tête. Vingt-cinq minutes plus tard, il a pénétré en zone de penalty et a passé à Shick, qui a réussi son quatrième but de l'Euro.

Seul Cristiano Ronaldo du Portugal a marqué plus souvent lors de l'Euro en cours, avec cinq buts.

La République tchèque va affronter le Danemark samedi à Bakou, en Azerbaïdjan.

Les Tchèques se trouvent en quarts de finale d'un tournoi majeur pour la première fois depuis l'Euro 2012, où ils ont perdu face au Portugal.

Ils n'étaient pas aux trois dernières Coupes du monde et ont terminé en dernière place de leur groupe à l'Euro 2016.