Ralenti par le vent, Charles Philibert-Thiboutot rate sa qualification olympique

Le vent intense qui balayait la piste du Centre Claude-Robillard, a rendu son objectif impossible à atteindre. Le Québécois a terminé le 1500 m en première place mais avec un chrono désastreux de 3 :40,78, à plus de 5 secondes du standard olympique.

Ç’a bien été pendant trois tours et dans le dernier 200 mètres, j’ai perdu 4 secondes, a expliqué le coureur de 30 ans. C’est comme si un semi-remorque m’était entré dedans.

Tout n’est pas perdu pour l’athlète de Québec. Il fera une ultime tentative de courir en 3: 35 ou moins à la Classique de Montréal mardi soir, sur cette même piste.

Le soir, souvent le vent tombe un peu alors on peut s’attendre à de meilleures conditions. Il y a trois semaines, je faisais 3 :36 et je n’étais pas du tout dans la forme et la santé que j’ai présentement. Si les conditions sont bonnes, je vais être capable de faire le standard et j’y crois encore.

Se qualifier via le classement planétaire semble hors de portée pour Philibert-Thiboutot qui est 49e, à quatre échelons d’une place à Tokyo.

Chez les femmes, Julie-Anne Staehli s’est imposée avec un chrono de 4 :08,83. Staehli participera uniquement au 5000 m à Tokyo. De son côté, Lucia Stafford, 22 ans, n’a pas réussi à s’approcher du standard olympique. Le vent l’a également ennuyée dans les 100 derniers mètres si bien qu’elle a conclu la course en deuxième place en 4 :09, 61, à plus de cinq secondes du temps requis.

Stafford a cependant d’excellentes chances de participer aux Jeux en vertu de son classement mondial. Elle était 35e avant cette épreuve et ce sont 45 coureuses qui seront présentes à Tokyo.

Je suis en bonne position, estime la sœur de Gabriela Debues-Stafford, qui sera du 1500 m aux JO. Je croise les doigts. La décision de m’envoyer à Tokyo appartient maintenant à Athlétisme Canada. J’espère qu’ils vont me choisir.

Une première expérience olympique pour Django Lovett

Après le désistement du champion olympique Derek Drouin il y a quelques jours, le saut en hauteur canadien peut se consoler. Django Lovett a obtenu le standard olympique de 2,33 m pour la toute première fois de sa carrière. Un cadeau à un peu plus d’une semaine de son 29e anniversaire qui lui a fait grand plaisir.

J’attendais ce moment depuis si longtemps, c’est surréaliste même si je l’ai visualisé dans ma tête très souvent, a déclaré Lovett. Cette percée arrive à un moment crucial et démontre que je suis prêt, que les astres s’alignent.

Django Lovett Photo : bernard brault/athletics canada / Bernard Brault/Athlétisme Canada

Lovett semble bien réagir sous pression, lui dont la précédente marque personnelle de 2, 30 m avait été réalisée aux Jeux du Commonwealth en 2018 et lui avait valu la médaille de bronze.

Michael Mason (2, 29 m) a pour sa part fini deuxième mais sa place à Tokyo est déjà acquise.

Par ailleurs, le relais 4 x 400 m mixte, discipline qui fera ses débuts olympiques le mois, a été l’affaire de Phillip Osei, Alicia Brown, Micha Powell et Nathan George. Leur temps de 3 :17,31 est à un peu moins de 2 secondes d’une place parmi les 16 nations qui iront au Japon. Le quatuor se reprendra mardi.

Au lancer du disque féminin, la victoire est allée à Trinity Tutti avec une projection de 56,72 m, à un peu moins de 7 mètres du critère olympique.

Chez les hommes, Jordan Young l’a emporté sans pouvoir se qualifier pour les Olympiques. Son effort de 63,38 m le laisse à près de 3 mètres du but souhaité.