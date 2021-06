Max Verstappen remporte le Grand Prix de Styrie, Stroll 8e

Max Verstappen a fait cavalier seul en Autriche, et a remporté le Grand Prix de Styrie en devançant les pilotes Mercedes-Benz Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Parti de la 9e place, Lance Stroll a fini 8e.

Le pilote de l'équipe Red Bull n'a jamais été inquiété dans cette course de 71 tours. Le Néerlandais a réussi son départ et a pris le large sur le petit circuit autrichien.

On ne sait ce qui peut se passer, mais franchement la voiture était en feu, a dit Verstappen. La voiture réagissait bien, et j'ai pu gérer l'usure de mes pneus dès le début et trouver la bonne cadence. Tout s'est bien déroulé.

Lewis Hamilton a fini au 2e rang, à 35,7 secondes du gagnant, après s'être mis en danger en tentant de garder contact avec le meneur dans une Mercedes-Benz qui n'a plus la vitesse brute nécessaire pour disputer la victoire à la Red Bull à moteur Honda.

Je me suis senti pas mal seul aujourd'hui [dimanche], impossible de suivre la Red Bull, a admis Hamilton. Ils ont clairement fait des progrès dans les dernières courses, particulièrement en configuration course. Je ne sais pas où nous perdons en performance, mais il faut continuer à se battre.

Valtteri Bottas a tenu à courte distance Sergio Pérez, revenu sur la Mercedes-Benz dans les derniers tours, pour terminer sur le podium.

C'est la 16e fois que Verstappen, Hamilton et Bottas montent sur le même podium, ce qui est un record en F1.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Lance Stroll devant la Ferrari Charles Leclerc sur le circuit de Spielberg Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Lance Stroll a terminé au 8e rang, après avoir démarré la course de la 9e place sur la grille de départ. Un bon premier tour lui a permis de gagner deux places, puis il a roulé en 6e place jusqu'à son arrêt au 30e tour.

Revenu en piste en 11e place, il a pu gagner quatre places avant de devoir céder face aux pilotes Ferrari en fin d'épreuve. Il a finalement passé la ligne d'arrivée en 8e place.

Nous nous sommes battus dans le top 10 tout au long de la course, et ça fait du bien de pouvoir se battre du début à la fin, a expliqué Stroll. Au départ, il y a eu des accrochages devant moi, ce qui m'a aidé à gagner des places, et j'ai dépassé Fernando [Alonso] pour grimper en 6e place.

J'ai bien tenté de contrer Carlos [Sainz fils] et Charles [Leclerc], mais ils avaient un avantage pneumatique en fin d'épreuve, alors la 8e place, c'est un bon résultat, estime-t-il, et il faut être content de ce bon week-end. Voyons comment faire encore mieux dans une semaine.

Stroll a devancé son coéquipier Sebastian Vettel, qui a fini hors des points en 12e place. Le Québécois marque donc 4 points. Avec ses 14 points, il est 12e au classement des pilotes.

Le Torontois Nicholas Latifi a fini 17e, à 3 tours du meneur, après avoir été victime d'une crevaison au premier tour.

J'ai connu un bon départ, mais dans le premier virage, deux voitures se sont heurtées, et une m'a touché, ce qui a causé une crevaison, a expliqué Latifi. J'ai dû retourner aux puits, et j'ai perdu un tour dès le début. Après, j'ai dû respecter les drapeaux bleus (laisser passer les voitures dans le tour du meneur), et il a été difficile de progresser. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine.

Classement du Grand Prix de Styrie:

1.Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) les 306,452 km en 1 h 22:18,927

2.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 35,743

3.Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 46,907

4.Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 47,434

5.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 1 tour

6.Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 1 tour

7.Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 1 tour

8.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1 tour

9.Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1 tour

10.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 1 tour

11.Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 1 tour

12.Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1 tour

13.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 1 tour

14.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 1 tour

15.Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

16.Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 2 tours

17.Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 3 tours

18.Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) à 3 tours

Meilleur tour en course : Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:07,058 au 71e tour (moyenne: 179,146 km/h)

Abandons: