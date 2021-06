La victoire glisse entre les doigts du CF Montréal, qui fait match nul à Nashville

Comme il lui est arrivé si souvent depuis le début de la saison, et par le passé aussi, c'est un but tardif qui a privé la troupe montréalaise de précieux points au classement. Cette fois, le coup de poignard au coeur est venu d'Abu Danladi, pendant les arrêts de jeu de la deuxième demie.

Environ 30 minutes plus tôt, le CF Montréal avait utilisé l'arme favorite du Nashville SC, un centre, pour marquer le premier but du match, celui de Kiki Struna, son premier avec la formation montréalaise.

La vedette du match a été James Pantemis. À son deuxième départ de la saison, le gardien québécois a offert une performance remarquable.

Pantemis a stoppé cinq tirs cadrés des locaux, la plupart dangereux.

Compatissant pour la blessure de son coéquipier Clément Diop, qui ratera plusieurs semaines en raison d'une blessure à la jambe droite, survenue en fin de rencontre, mercredi contre D.C. United, Pantemis était satisfait de sa performance à l'issue de la rencontre.

J'ai pris cette opportunité pour me prouver et montrer mes qualités , a déclaré Pantemis après le match. Je veux montrer au club qu'il peut avoir confiance en moi.

Je suis prêt pour le challenge [de remplacer Clément Diop]. Ce match est un bon point de départ pour la suite. Une citation de :James Pantemis

Avec ce match nul, le CF Montréal (3-3-4) compte maintenant 13 points, le même nombre que D.C. United, au septième rang de l'Association Est. Une victoire lui aurait permis de se hisser jusqu'au quatrième échelon.

Gagner à Nashville, ce n'est pas facile , a illustré l'entraîneur-chef Wilfried Nancy après la rencontre. Je suis quand même content du point obtenu, puisque ce ne sont pas tous nos joueurs qui étaient à 100%.

Nancy avait apporté un peu de fraîcheur à son onze partant, confiant notamment à Ibrahim Sunusi, Mason Toye, Mustafa Kizza et Kamal Miller le titre de titulaires.

Pour expliquer cet autre but encaissé tardivement, Nancy a parlé d'expérience.

C'est dans les moments comme ça qu'on apprend , a-t-il philosophé. On doit faire preuve de plus de maturité à la fin des matchs. On doit mieux gérer les ballons, comme celui sur le but égalisateur , qui aurait pu être renvoyé en touche pour éviter le centre crève-cœur qui s'est retrouvé dans le filet.

Le CF Montréal disputera sa prochaine partie samedi prochain contre l'Inter Miami CF. Ce match local pour les hommes de Wilfried Nancy se tiendra au Red Bull Arena.

Le Nashville SC en contrôle

Du début à la fin de la première demie, les joueurs du Nashville SC ont dominé au chapitre de la possession du ballon dans une proportion de presque 60%.

Cette maîtrise du ballon n'a toutefois pas permis aux locaux de véritablement tester Pantemis, à l'exception de deux tirs décochés dans un intervalle de quelques secondes pendant la 30e minute de jeu.

À la première occasion, une tête de Dax McCarthy est passée tout juste à la droite du filet du gardien québécois. À la seconde, Pantemis a réalisé son seul arrêt de la première demie, et un beau, à l'aide d'un plongeon à sa droite sur un tir bas de C.J. Sapong.

Quant au CF Montréal, il aura eu le mérite d'obtenir deux tirs cadrés, les deux par Sunus Ibrahim, mais qui se sont avérés inoffensifs.

Le CF Montréal a mal entamé la reprise, permettant à ses rivaux de quadrupler son nombre de tirs cadrés lors des cinq premières minutes de la seconde demie. Chaque fois, Pantemis veillait au grain.

Mais alors que personne ne s'y attendait, c'est le CF Montréal qui a brisé l'impasse avec son premier tir cadré depuis la 24e minute lorsque Struna a fait dévier, avec le derrière de sa tête, un coup de pied de coin de Djordje Mihailovic, à la 64e minute de jeu.

Si Wilfried Nancy espérait que ce but démoralise les joueurs du Nashville SC, ses souhaits n'ont pas été exaucés.

Ces derniers ont repris l'assaut du filet de Pantemis, qui s'est montré impérial non pas une, mais deux fois contre Abu Danladi, à la 75e minute et quelque cinq minutes plus tard.

Toutefois, Danladi n'avait pas dit son dernier mot et a profité de l'ajout de sept minutes après le temps réglementaire pour créer l'égalité.