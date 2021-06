Chiesa et Pessina envoient l'Italie en quarts de finale de l'Euro

Des buts de Federico Chiesa et Matteo Pessina en première période de prolongation ont permis à l'Italie de renverser l'Autriche 2-1 et de qualifier les « Azzuris » pour les quarts de finale de l'Euro, samedi, au stade de Wembley, à Londres.

Au terme de 90 minutes de jeu, le match, très serré, n'avait toujours pas fait de vainqueur. En prolongation, ce sont les joueurs remplaçants qui ont fait la différence pour l'Italie.

Un superbe but de Federico Chiesa, après un contrôle difficile de la tête et une reprise en demi-volée du gauche, a délivré les Italiens à la 95e minute de jeu, qui n'ont plus jamais regardé derrière.

Entré à la 84e minute à la place de son compatriote Domenico Berardi, Chiesa a inscrit un but qu'il n'est pas près d'oublier. Il a d'ailleurs été nommé homme du match au terme de la rencontre.

Âgé de 23 ans, Chiesa participe à sa première compétition internationale avec la sélection italienne. Il a connu une bonne saison 2020-2021 sur le plan statistique, inscrivant 8 buts en 30 matchs avec le Juventus de Turin, en plus d'en avoir marqué 4 dans la campagne de Ligue de champions de l'équipe turinoise.

10 minutes plus tard, en fin de première période de prolongation, Matteo Pessina, un autre remplaçant entré en deuxième mi-temps, a lui aussi marqué pour la Squadra Azzuri, portant le score à 2-0.

L'Autriche s'est bien battue jusqu'au bout, réussissant à réduire l'écart à un seul but à la suite de la tête de Sasa Kaladzik, sur un corner frappé à la 114e minute. Trop peu trop tard pour les Autrichiens, qui plient bagage en huitièmes de finale, leur meilleur parcours en trois participations à un tournoi de l'Euro.

Les Autrichiens ont offert toute une résistance aux Italiens. En deuxième mi-temps, l'Autriche est passée bien près d'arracher la qualification après un but de la tête de Marko Arnautovic, finalement renversé par l'assistance vidéo.

Les occasions franches de marquer ont été peu nombreuses dans les 90 premières minutes.

La frappe la plus menaçante est venue du pied droit de Ciro Immobile avant d'aboutir sur le montant à la droite du gardien autrichien Daniel Bachmann, tandis qu'un coup franc de David Alaba, tiré à l'orée de la surface de réparation, est passé au-dessus de la barre transversale de Gianluigi Donnarumma.

Au total, l'Italie a tiré 27 fois au but, dont 6 frappes cadrées, tandis que l'Autriche a tenté 15 tirs vers le filet italien, avec 3 frappes cadrées. La possession du ballon a été bien partagée, étant légèrement à l'avantage de l'Italie, 52% contre 48%.

En quarts de finale, l'Italie affrontera le vainqueur du match de huitième de finale entre la Belgique et le Portugal, qui sera disputé dimanche à Séville.