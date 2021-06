Aaron Brown conserve son titre canadien au 200 m

Malgré la pluie qui tombait sur la piste du Centre Claude-Robillard, Brown a couru en 20,24 s, soit exactement le standard olympique, bien que sa qualification pour les JO était déjà garantie. Il a ainsi devancé Brendon Rodney (20,49) et Jerome Blake (20,57).

Mais le champion n’était pas réellement satisfait de sa course.

Je vais prendre la victoire mais je dois faire un peu de nettoyage, a avoué le gagnant. C’était quelque peu irrégulier. J’aurais aimé rattraper Brendon plus tôt. En regardant la vidéo, je verrai si c’est lui qui a eu un bon départ ou si c’est le mien qui était mauvais. Et j’aurais aimé être plus détendu à la fin de la course.

Heureusement, Brown aura encore quelques courses au cours des semaines précédant les Olympiques pour parfaire sa technique et atteindre sa forme optimale, lui dont la meilleure performance est 19, 95 s, établie en 2019.

Je rentre à la maison demain et je reprends la route lundi, pour Oslo, afin de participer à la Diamond League (1er juillet) et ensuite j’irai peut-être à celle de Stockholm (4 juillet) ainsi qu’à Budapest. Ce sera une belle progression vers Tokyo pour me permettre de corriger de petits détails avant la grande danse.

Rebelote pour Emmanuel

Crystal Emmanuel a mérité le 14e titre national de sa carrière en enlevant avec une facilité déconcertante le 200 m féminin. Championne du 100 m vendredi, l’Ontarienne a complété l’épreuve en 22,83 s pour devancer Zoe Sherar (23,62) et Kimberley Hyacinthe (24,81).

Crystal Emmanuel a gagné le 200 m des essais olympiques canadiens Photo : bernard brault/athletisme canada / Bernard Brault/Athlétisme Canada

Je n’avais pas couru beaucoup de 200 m dernièrement alors cette performance me situe quant à mon niveau dans ma préparation pour Tokyo, a-t-elle affirmé. Mais j’aimerais ajouter un peu plus de piquant dans ma course.

Les prochaines semaines seront chargées pour Emmanuel, si elle se fie à ce que son entourage lui a révélé.

Ce sera dur, m’a dit mon entraîneur. Tokyo est très important pour moi, ce seront mes troisièmes Jeux. Je veux m’y présenter pour donner un bon spectacle. Je vais donc travailler fort et je serai prête.

Warner s’échauffe

Le médaillé de bronze du décathlon des Jeux de Rio, Damian Warner, est venu à Montréal pour le plaisir mais surtout dans le but de garder la forme en prenant part à deux épreuves individuelles.

Champion au saut en longueur vendredi, Warner a cette fois remporté le 110 m haies en 13,64 s, pas si loin du standard olympique (13,32).

J’aurais cru courir moins vite avec les conditions météorologiques alors je suis assez content, a révélé Warner. Si j’obtiens un tel chrono, dans une mauvaise journée, ce ne serait pas si mal lors du décathlon.

Justement, au décathlon, Nathaniel Mechler a profité de la dernière épreuve, le 1500 m, pour souffler la première place à Taylor Earhardt qui avait jusque-là dominé 6 des 9 épreuves dont le lancer du poids, du javelot et le saut en hauteur. Mais il n'a pu faire mieux que la 5e position lors de cette course ultime.

Mechler, qui avait quant à lui précédemment gagné aux 100 et 400 m en plus de s'imposer au saut à la perche, a finalement récolté 7701 points, 69 de plus que Ehrhardt. C'est toutefois loin du standard olympique de 8350 points.

Outre Damian Warner, auteur du record canadien avec 8995 points le 21 mai dernier au Autriche, le Canada sera représenté à Tokyo par Pierce Lepage, lui-même auteur du 3e total de 2021 avec 8534 points, également en Autriche.

Le 100 m haies a été l’affaire de Michelle Harrison en 12,98 s, un record personnel, à 14 centièmes d’une qualification olympique. Notons toutefois qu’elle jouissait d’un vent légèrement favorable à 2,3 m/s.

N’empêche, elle engrange de précieux points avec cette victoire qui pourrait lui permettre de se rapprocher du 40e échelon mondial, le dernier qui donne accès aux Jeux. Elle était 63e avant cette course.

Je suis contente de la course globalement, même si le chrono est non officiel à cause du vent. Mais compte tenu de la situation, je suis heureuse de la façon dont la course s’est déroulée.

Harrison table maintenant sur la course de mardi, à la Classique d’athlétisme de Montréal, afin de se qualifier pour les Jeux.

Il n’y a pas eu de miracles au 5000 m masculin, remporté par Mike Tate en 14 :15, 93, sous une pluie battante, en soirée. Tate, auteur d’une marque personnelle de 13 :35, 96, n’a jamais pu s’approcher du chrono de 13 :13, 50, requis pour accéder aux Jeux.

Au lancer du marteau masculin, la victoire est allé à Adam Keenan qui a fait franchir 72, 87 m à son projectile, soit un peu moins de 5 m de la distance qui lui aurait procuré une qualification olympique. Préalablement 38e au monde, Keenan doit minimalement grimper de six échelons pour atteindre son objectif.

Jordana Badley-Castillo, seule concurrente au lancer du marteau féminin, a réussi un jet de 58, 77 m mètres, insuffisant pour une place aux JO. Le Canada y sera toutefois représenté par Camryn Rodgers, 7e cette année sur la scène internationale grâce à un effort de 75, 52 m, le 10 juin, en Oregon.

Les compétitions se poursuivront dimanche matin.