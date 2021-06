Corey Perry retrouve encore le Lightning sur son chemin

À peine plus de neuf mois se sont écoulés depuis que Corey Perry et les Stars de Dallas ont perdu en finale de la Coupe Stanley face au Lightning de Tampa Bay.

Perry retrouvera à nouveau le Lightning dans son chemin à compter de lundi. Le vétéran âgé de 36 ans portera toutefois le chandail du Canadien de Montréal.

Les joueurs du Canadien ont répété au cours des dernières semaines que l'un des mantras de l'équipe depuis le début des séries est que les occasions de gagner les grands honneurs sont rares et qu'il faut donc en profiter quand la chance se présente.

Après le dernier match, j'étais assis dans le vestiaire avec [Eric] Staal et il me disait qu'il n'avait pas participé à la finale depuis 2006, quand il l'a gagnée, a raconté Perry. De mon côté, c'était la première fois depuis 2007 que j'étais de retour en finale l'an dernier.

Vous arrivez dans la ligue à un jeune âge et vous avez du succès. Nous avons atteint la finale d'association à ma première saison et nous avons gagné la coupe à ma deuxième année. Vous pensez que ça va se répéter d'une saison à l'autre, que le noyau va demeurer intact et que vous allez surfer sur la vague pendant des années. Ce n'est pas le cas. Il y a le plafond salarial et les équipes changent rapidement. Vous ne savez pas quand l'occasion se présentera à nouveau.

Perry a attendu 13 ans entre son triomphe avec les Ducks d'Anaheim en 2007 et son retour en finale avec les Stars l'an dernier, et Staal 15 ans. D'autres joueurs du Canadien, comme le gardien Carey Price et le défenseur Shea Weber en sont à leur première participation. Les partisans du Canadien, eux, attendent ce moment depuis 1993.

Les joueurs du Canadien seront donc affamés en finale.

L'objectif au cours des sept prochains matchs est de tout donner sur la patinoire et de pouvoir être fier de l'effort fourni, a dit Brendan Gallagher. Nous devons avoir la confiance que si nous jouons ainsi, nous allons pouvoir soulever la coupe à la fin de la série.

Le Canadien a joué le rôle de négligé lors de chacun des trois premiers tours avant de finalement faire mal paraître les étoiles des Maple Leafs de Toronto, des Jets de Winnipeg et des Golden Knights de Vegas. Le Canadien sera à nouveau négligé en finale face au Lightning, qui a amassé 16 points de plus que le Tricolore au cours de la saison.

C'est essentiellement le même groupe que l'an dernier , a noté Perry en parlant du Lightning.

Vous regardez leur formation, ça commence devant le filet avec un gardien de classe mondiale, a-t-il ajouté en référence à Andrei Vasilevskiy. Ils comptent aussi sur l'un des meilleurs défenseurs au monde en Victor Hedman. Il y a ensuite [Nikita] Kucherov et [Steven] Stamkos. Ils ont ajouté des joueurs qui n'ont pas peur de se salir le nez avant la date limite l'an dernier et la stratégie a porté fruit. Ce sera un bon défi pour nous. Ils se sont rendus ici pour une raison, mais nous aussi.

Le Canadien et le Lightning croiseront le fer en séries pour une quatrième fois dans leur histoire. Le Lightning a eu le meilleur en 2004, en route vers leur premier championnat de la Coupe Stanley, et en 2015. Le Tricolore s'est imposé en 2014.

Je me souviens que chaque match avait été serré, que ça c'était joué chaque fois sur un jeu ici ou une erreur là, a raconté Gallagher au sujet des face-à-face de 2014 et 2015. Depuis, leur noyau a grandi. Ils ont gagné la coupe l'an dernier et ils sont une bête complètement différente.