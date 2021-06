Le Danemark premier qualifié pour les quarts de finale de l'Euro

L'attaquant de Nice Kasper Dolberg a mis au supplice le pays de Galles et a inscrit un doublé qui a envoyé le Danemark en quarts de finale grâce à une victoire de 4-0, samedi, à Amsterdam.

Titulaire surprise en l'absence de Yussuf Poulsen, blessé, Goalberg , comme l'a surnommé l'UEFA sur son compte Twitter, a ouvert le score avec une puissante frappe à la 27e minute, avant de mettre son équipe à l'abri dès le retour des vestiaires en reprenant un centre mal dégagé par la défense galloise (48e).

En plus de ses deux buts, le joueur de 23 ans, qui n'avait disputé que 30 minutes durant la phase de groupe, a été un poison constant pour les Gallois, qui n'auront rivalisé avec les Scandinaves que durant le début de la rencontre.

Pour une place dans le dernier carré, le Danemark affrontera samedi prochain à Bakou le vainqueur du match entre les Pays-Bas et la République tchèque, qui aura lieu dimanche à Budapest.

Deux semaines exactement après le malaise cardiaque de leur meneur de jeu Christian Eriksen durant le match contre la Finlande, les Danois ont fait honneur à leur coéquipier dans un Johan Cruyff Arena qu'il connaît bien pour avoir joué de 2009 à 2013 à l'Ajax d’Amsterdam.

Bien que le joueur de l'Inter de Milan se soit rétabli et soit sorti de l'hôpital depuis une semaine, l'émotion était encore palpable dans les tribunes, presque entièrement en faveur de la cause danoise. À plusieurs reprises durant la rencontre, les partisans des Rod-Hvide (Rouge et blanc) ont scandé le nom du milieu de terrain.

Le pays de Galles, bien en place, s'est créé la première grosse occasion du match, avec une frappe de Gareth Bale juste à côté du but à la 9e minute de jeu. Le capitaine gallois n'a pas cadré une autre tentative à peine deux minutes plus tard, tandis qu'Aaron Ramsey s'est fait contrer de justesse à deux reprises (11e, 14e).

Après un quart d'heure de flottement, le Danemark s'est repris et a commencé à s'approcher du but de Danny Ward, se procurant notamment plusieurs coups de pied de coin consécutifs dégagés par la défense adverse.

Logiquement, les Scandinaves ont pris l’avance grâce à un superbe but de Dolberg: servi côté gauche par Mikkel Damsgaard, l'attaquant de l'OGC Nice a repiqué au centre et a décoché une frappe enroulée qui est venue se loger dans le petit filet gallois.

Le natif de Silkeborg n'est pas passé loin du doublé quelques minutes plus tard: après un joli numéro côté gauche, Damsgaard a centré fort devant le but et Dolberg a dévié subtilement le ballon, qui a été repoussé par le gardien gallois.

Ce n'était que partie remise pour Dolberg, qui n'a pas laissé passer sa chance au retour des vestiaires: après un bon débordement côté droit, Martin Braithwaite a délivré un centre que Neco Williams a renvoyé dans les pieds du Niçois, qui a contrôlé avant de placer un tir puissant imparable. Remplacé à la 69e minute, il a eu droit à une énorme ovation des supporters danois.

En toute fin de match, Joakim Maehle et Braithwaite, très actifs durant la rencontre, ont été récompensés de leurs efforts en aggravant la marque.

La seule fausse note de la soirée pour le Danemark, transcendé depuis le malaise d'Eriksen, aura été la sortie du capitaine Simon Kjaer, touché à la cuisse droite, à un quart d'heure du terme de la rencontre.