Dominique Ducharme sera de retour pour le 3e match de la finale

Ducharme aura donc observé l'entièreté de sa quarantaine de 14 jours, même s'il espérait encore samedi dernier pouvoir rejoindre plus rapidement l'équipe.

J’ai très hâte d’être de retour, mais j’essaie de ne pas regarder mon calendrier trop souvent. C’est un peu comme quand on regarde notre montre trop souvent. Le temps passe encore moins vite , a indiqué Ducharme.

Selon le protocole de la Ligue nationale de hockey (LNH), l'entraîneur a immédiatement dû se placer en isolement. Il a donc été contraint de regarder le but qui a mené le Canadien en finale de son salon.

J’étais très content pour nous, pour nos joueurs. On se bat depuis longtemps pour arriver jusque-là. Je suis très heureux. C’est sûr que j’aurais aimé être sur place pour célébrer avec tout le monde, mais on a autre chose en vue maintenant. On veut la grosse célébration à la fin , a dit l’entraîneur.

Tous les joueurs et les membres du personnel des deux clubs ont alors subi un nouveau test de dépistage.

Aucun autre résultat positif n'avait été décelé.

En l'absence de Ducharme, l'entraîneur adjoint Luke Richardson a dirigé le banc du Canadien pendant les quatre dernières rencontres de la demi-finale face aux Golden Knights de Vegas.

Ducharme a toutefois pu garder contact avec les entraîneurs et les joueurs grâce aux outils technologiques.

On a toujours travaillé ensemble. Luke est un gars d’équipe. Tu veux l’avoir à côté de toi pour n’importe quel défi. On travaille tous ensemble. On prépare l’équipe de la même façon qu’avant les autres séries. C’est juste que je le fais par vidéo avec les joueurs , a expliqué Ducharme.

Le Canadien participe à la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis son 24e et dernier triomphe en 1993. Le Lightning est le champion en titre. La série débutera lundi, à Tampa.

