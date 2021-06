Alaphilippe premier maillot jaune du Tour de France, Woods pris dans une chute

Le champion du monde, le Français Julian Alaphilippe, a gagné la première étape et endossé le maillot jaune du Tour de France, samedi, sur les hauteurs de Landerneau.

Le Français de l'équipe Deceuninck a battu de 8 secondes les autres puncheurs et les favoris du Tour au sommet de la Fosse-aux-Loups.

L'Australien Michael Matthews a pris la deuxième place devant le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020) qui a empoché 4 secondes de bonification.

Alaphilippe (29 ans), père de famille depuis quelques jours, a enlevé sa sixième étape du Tour de France depuis 2018.

J'avais à cœur de réussir, mais de là à le faire ! , s'est exclamé le Français, qui est passé à l'attaque à 2300 mètres de la ligne.

Dans le final, j'ai été pris dans une chute, mais on a pu rentrer sans s'énerver. Il fallait conclure le travail dans la dernière ascension. J'ai donné le maximum sans me poser de question , a ajouté Alaphilippe. Je suis trop content. C'est vraiment bien de donner des émotions à ceux qui suivent, c'est une victoire spéciale pour moi .

Deux grosses chutes se sont produites dans cette étape d'ouverture. La seconde, à moins de 8 kilomètres de l'arrivée, a concerné notamment le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur de l'épreuve, qui a pu toutefois remonter sur le vélo après plusieurs minutes. Froome a franchi la ligne avec près de 15 minutes de retard sur le gagnant.

L'équipe Israel Start-Up Nation a indiqué en fin de journée que Froome ne souffre pas de fractures. Une décision sur la suite du Tour sera prise dimanche matin, a ajouté la formation israélienne à propos de Froome et de son coéquipier suisse Reto Hollenstein, deux des victimes de cette étape d'ouverture marquée par deux grosses chutes.

Son coéquipier et leader d'Israel Start-Up Nation, le Canadien Michael Woods, aussi pris dans la seconde chute du jour est arrivé à Landerneau 8 min 49 s après Alaphilippe.

Ce n'est pas le début que je souhaitais, je suis un peu égratigné, mais je vais m'en tirer. Merci pour les bons mots! a déclaré Woods sur son compte Twitter, alors que Froome a annoncé qu'il devait passer des examens.

Le Québécois Guillaume Boivin, qui prend part à son premier Tour de France et qui fait aussi partie d'Israel Start-Up Nation, est tombé lors de première chute collective, mais il a su éviter la deuxième pour conclure l'étape au 31e rang à 51 s de la tête.

Mes coéquipiers m'avaient dit que le premier jour serait chaotique. Ils ne pouvaient être plus justes, a dit Boivin. Ce n'est assurément pas le départ idéal à un Grand Tour, mais nous devons nous rappeler que c'est une course de trois semaines.

Dan (Martin) n'est pas tombé aujourd'hui et c'est une bonne chose. Souhaitons que Mike (Woods) puisse s'en remettre, de façon à avoir quelques options quand nous arriverons en montagnes. Nous devons mettre ça derrière nous et regarder vers l'avant.

Hugo Houle (Astana) a quant à lui pris le 70e rang de l'étape, à 2 min 16 s.

J’ai été distancé à 5 kilomètres, j’ai dû déposer mon pied au sol à cause de la chute. Pour moi, l’objectif était d’accompagner mes coéquipiers pour les aider à se placer et la mission première était de rester sur mon vélo. Les premières étapes me conviennent un peu moins puisque ce sont des arrivées très rapides , a expliqué Houle.

Deux autres coureurs ont été particulièrement touchés dans la deuxième chute.

Cyril Lemoine (BB Hôtels) souffre de quatre côtes cassées et d'un pneumothorax modéré, a annoncé en soirée son équipe. Il devra rester hospitalisé, sous surveillance , pendant quelques jours à Brest.

Le champion de Lituanie Ignatas Konovalovas a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, selon les précisions apportées par son équipe Groupama-FDJ. Il passera la nuit à l'hôpital de Brest pour des examens complémentaires.

Une spectatrice provoque la première chute collective

Pour sa première des quatre journées de course en Bretagne, le Tour a retrouvé son public, venu en nombre sur le bord des routes. Et aussi, par contrecoup, une part supplémentaire de risques puisqu'une spectatrice tenant une pancarte empiétant sur la chaussée a provoqué une chute collective à 45 kilomètres de l'arrivée.

Les organisateurs du Tour ont officiellement porté plainte contre cette spectatrice qui s'est très mal comportée .

La gendarmerie de Landerneau a demandé l'aide du public pour retrouver la femme en question, qui a quitté les lieux avant que n'intervienne la police.

Faisons en sorte que le spectacle qui nous a été proposé ne soit pas gâché par des comportements inadmissibles de la part d'une infime minorité des spectateurs a ajouté le directeur adjoint du Tour en charge de la sécurité.

L'Allemand Tony Martin, le premier à tomber, a entraîné dans sa chute d'autres coureurs, comme des dominos, sur la chaussée étroite et les bas-côtés. Entre autres, plusieurs de ses coéquipiers de la formation Jumbo, dont le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020) est le chef de file.

Le champion de Belgique Wout van Aert a pu rentrer ensuite dans le peloton, tout comme le champion d'Italie Sonny Colbrelli et le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez.

Dans cette étape de près de 200 kilomètres, le peloton a laissé moins de quatre minutes à l'échappée (Bonnamour, Pérez, Rodriguez, Schelling, Swift, D. van Poppel).

Ide Schelling, un jeune Néerlandais de 23 ans, néophyte du Tour, s'est dégagé ensuite dans l'une des six côtes du jour, à 83 kilomètres de l'arrivée. Il s'est lancé dans un raid solitaire qui a pris fin à l'entrée des 30 derniers kilomètres et s'est adjugé le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Dimanche, la deuxième étape se conclut également en montée, à Mûr-de-Bretagne, au bout de 183,5 kilomètres.