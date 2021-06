Max Verstappen en pole en Autriche, Lance Stroll 9e

Max Verstappen a réussi son meilleur temps à son premier tour lancé en Q3, la troisième partie de la séance de qualification réservée au top 10.

Il a enregistré un chrono imbattable de 1 min 3 s 841/1000 sur le petit circuit autrichien de Spielberg, dans la région de la Styrie, chauffé à plus de 50 degrés Celsius.

La voiture se comporte bien. La circulation est un peu difficile à gérer à la fin du tour, a expliqué Verstappen. Mon premier chrono en Q3 a été suffisant, et je suis super content d'avoir obtenu la pole au domicile de Red Bull.

Verstappen, meneur au classement des pilotes, a devancé les pilotes Mercedes-Benz, soit Valtteri Bottas de 19 centièmes de seconde (+0,194) et Lewis Hamilton de 2 dixièmes (+0,226).

Pas une qualif facile, a admis Hamilton. Nous n'avons pas la vitesse de pointe de Red Bull. Mais la première ligne, c'est pas mal, et la bataille continue demain en course.

Bottas a fini 2e, mais devra reculer de trois places sur la grille, ayant reçu une pénalité de la direction de course pour manœuvre dangereuse dans les puits, vendredi. Il partira donc 5e, soit de la troisième ligne de la grille.

Ce qui veut dire que son illustre coéquipier se retrouve sur la première ligne de la grille. Hamilton pourra donc attaquer Verstappen au virage numéro 1 s'il réussit son départ.

Le Canadien de Montréal chez Aston Martin

Aston Martin avait placé ses deux voitures dans le top 10 tout au long des essais libres, mais en qualification, seul Lance Stroll a réussi à s'y maintenir, et de justesse. Il a fini 10e (+0,867). Sebastian Vettel a fini 14e.

Ça fait du bien de se rendre à nouveau en Q3, a dit Stroll. J'ai pu tirer à peu près toute la performance disponible de la voiture, sauf peut-être dans mon dernier tour. Demain, on dit que ce sera très chaud, avec peut-être un peu de pluie, ça pourrait changer des choses. Je dois réussir mon départ, et après, on verra.

En raison d'une pénalité à Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) qui avait fait le 8e temps, mais qui doit reculer de trois places sur la grille, Stroll avance d'un rang, et partira maintenant de l'intérieur de la 5e ligne de la grille, en 9e place.

Le Québécois arbore fièrement ce week-end un logo du Canadien de Montréal sur son casque.

C'est la première fois de ma vie que je vais voir le Canadien en finale de la Coupe Stanley, a précisé Stroll. Je suis tellement content pour tous les joueurs, ils ont fait un travail extraordinaire jusqu'à maintenant dans les séries, et je leur souhaite bonne chance. J'ai vraiment hâte de regarder la finale.

Lance Stroll affiche ses couleurs. Photo : Aston Martin / Glenn Dunbar

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a obtenu le 16e rang.

C'est frustrant d'être éliminé en Q1, alors que j'étais si proche de Q2, a expliqué Latifi. Mon premier tour chrono a été très bon, je suis heureux. Dans le deuxième, la circulation m'a gêné dans les derniers virages.

À Alice Powell la première

La Britannique Alice Powell (Racing X) a remporté samedi la première course de la saison de la W Series, réservée aux femmes pilotes, présentée en soutien à la F1 au circuit de Spielberg.

Alice Powell pendant la séance de qualification de la W Series au circuit de Spielberg Photo : Getty Images / Clive Rose

Partie en pole position, la pilote de 28 ans n'a jamais lâché le commandement durant les 30 minutes de la course (plus un tour). Elle a devancé à l'arrivée sa compatriote Sarah Moore (Scuderia W) et Fabienne Wohlwend du Liechtenstein (Bunker Racing).

Powell avait remporté la dernière course de la saison 2019, et avait fini 3e au classement final du championnat.

La championne en titre, la Britannique Jamie Chadwick, n'a pas pu faire mieux qu'une 7e place, après avoir été victime d'un accrochage au premier tour.

La prochaine course aura lieu dans une semaine, au même endroit, toujours en soutien à la F1.

Classement de la séance de qualification du GP de Styrie de F1:

Q3:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:03,841

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:04,035 (pénalisé de 3 places sur la grille)

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:04,067

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:04,120

5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:04,168

6. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:04,236

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:04,472

8. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:04,514

9. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:04,574

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:04,708

Éliminés Q2:

11. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz)

12. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari)

13. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz)

14. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz)

15. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari)

Éliminés Q1: