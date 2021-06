Le Lightning rejoint le Canadien en finale de la Coupe Stanley

Yanni Gourde a marqué en désavantage numérique en deuxième période et le Lightning a tenu bon pour vaincre les Islanders de New York 1-0 lors du septième match de la série demi-finale de la Coupe Stanley, vendredi, en Floride.

Le héros du jour est maintenant impatient de retrouver le Tricolore en grande finale.

Le Canadien c’est l’équipe que je regardais jouer en grandissant. C’est excitant de jouer contre eux, mais en même temps il faudra rester calmes et savoir gérer nos émotions , a lancé Gourde.

Du point de vue sportif, la particularité de cette saison avec des divisions fermées fait en sorte que le Lightning et le Canadien ne se sont pas affrontés depuis le 5 mars 2020, quelques jours avant que la saison ne soit suspendue par la pandémie.

Ça fait très longtemps qu’on n’a pas joué contre eux! Mais on voit qu’ils jouent bien, ils sont bien dans leur système, a poursuivi l'attaquant québécois. On s’attend à un gros défi, on a hâte de voir ça.

Dominants

Les champions en titre n'avaient pas l'intention de perdre un deuxième match de suite en séries pour la première fois depuis 2018. Ils ont disputé un match presque sans faille, appliquant beaucoup de pression, distribuant de solides mises en échec et limitant les chances de marquer des Islanders.

Les joueurs du Lightning de Tampa Bay et leurs partisans célèbrent après avoir remporté le match numéro 7 contre les Islanders de New York. Photo : Getty Images / Mike Carlson

Les défenseurs du Lightning ont aussi joué un rôle crucial en bloquant de nombreux tirs des Islanders.

Mikhail Sergachev a notamment bloqué un tir du défenseur Ryan Pulock dans les derniers instants de la rencontre pour confirmer la victoire des siens.

Après avoir dominé la première période 15-5 dans la colonne des tirs, le Lightning a pris les devants grâce à un but de Gourde à 1:49 du deuxième vingt.

Yanni Gourde (à droite) a inscrit le but victorieux pour le Lightning. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Lors du désavantage numérique, Anthony Cirelli a transporté le disque jusque dans le coin de la patinoire, à la gauche de Semyon Varlamov, en attirant trois joueurs des Islanders près de lui. L'attaquant a ensuite remis le disque à Gourde, qui était libre dans l'enclave dès sa sortie du banc. Le Québécois a battu le gardien d'un tir dans la partie supérieure du côté de la mitaine.

Il a du même coup soulevé les partisans du Lightning, réunis par milliers à l'intérieur et à l'extérieur du Amalie Arena.

Il s'agissait d'un troisième but dans cette série pour Gourde, qui avait touché la cible deux fois lors des deux premiers tours.

Vasilevskiy ne cède rien

Les Islanders ont tenté de répliquer quelques instants plus tard, alors qu'ils étaient toujours en avantage numérique, mais Andrei Vasilevskiy a bloqué un tir frappé de Ryan Pulock.

Le Lightning a ensuite fermé le jeu et conservé le contrôle du disque pour la majeure partie de la troisième période.

Vasilevskiy a réalisé 18 arrêts pour obtenir son troisième jeu blanc des séries.

Victor Hedman (à gauche) et Andrei Vasilevskiy (à droite). Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Varlamov a été solide devant le filet des Islanders, repoussant 30 tirs.

Le Lightning pouvait compter sur le retour au jeu de l'attaquant Nikita Kucherov, qui avait quitté le sixième match en première période. La nature de sa blessure n'a pas été dévoilée. Kucherov a décoché deux tirs au but.

Un duel au sommet

Quoi qu’en dise le classement de la saison (75 points pour le Lightning, 59 pour le Canadien), Steven Stamkos s’attend lui aussi à ce que la finale soit chaudement disputée.

Ils vont affronter la meilleure équipe qu’ils auront vue jusqu’ici, et c’est la même chose pour nous. Toute équipe qui se rend en finale le fait au mérite. Ils ont des partisans vraiment passionnés. Je m’attends à une série très difficile, très éprouvante Une citation de :Steven Stamkos

Je pense que cette série contre les Islanders nous a bien préparés. Il y a beaucoup de similitudes au niveau du style, le jeu défensif, un gardien très solide. Ça va être un gros défi pour nous, mais on peut se baser sur l’expérience de notre groupe , a ajouté le capitaine de la formation de la Floride.

Le Lightning et le Canadien s'affronteront pour la quatrième fois en séries éliminatoires.

La dernière fois, en 2015, le Lightning avait eu l'avantage en éliminant le Tricolore en six matchs au deuxième tour.

La formation floridienne avait aussi eu l'avantage en 2004, tandis que le Canadien était sorti victorieux en quatre matchs en 2014.

Le Lightning n'a pas perdu deux matchs de suite en séries depuis 2018.

Beauvillier avait forcé la présentation d'un septième match en marquant en prolongation pour les Islanders lors du match no 6.

La série entre le Canadien et le Lightning s'amorcera lundi soir au Amalie Arena de Tampa.

Le Lightning de Tampa accède à la finale de la Coupe Stanley pour une deuxième année consécutive. Photo : Getty Images / Mike Carlson