Surmonter son handicap un coup de pagaie à la fois

L’idée est née de Geneviève Hallé, une ex-planchiste de haut niveau devenue paraplégique après une chute à l'US Open, en 2001. La graphiste de formation racontait simplement à des amies ses sorties en planche à pagaie rendues possibles grâce à un siège adapté.

Il y avait un manque dans les sports adaptés au niveau de l’aquatique , explique Mireille Descarreaux, une ergothérapeute à l'IRDPQ.

Geneviève nous a expliqué comment elle faisait et on a non seulement trouvé ça génial, mais aussi abordable et facile à faire. On s’est dit qu’il fallait le faire découvrir au plus de gens possible , ajoute Pascale Martineau, une kinésiologue qui était déjà impliquée auprès de l'équipe canadienne de surf adapté.

Avec l’aide de l’organisme Adaptavie, les trois femmes et une autre kinésiologue de l’IRDPQ, Marie-Philippe Lévesque, ont commencé à organiser des sorties hebdomadaires estivales sur l’eau à Québec, après leurs journées de travail.

Une liberté retrouvée

Paralysée du côté gauche de son corps après un accident cardiovasculaire il y a 9 ans, Sylvie Blouin est une participante régulière des activités du Club de paddleboard adapté depuis le début, il y a trois ans.

C’est merveilleux. Ce qui est plaisant, c’est qu’on a tous nos petits problèmes ici et on n’est pas jugés. On nous aide et on n'a pas l’impression de déranger , décrit-elle.

Les instigatrices ont testé plusieurs modèles de sièges pour trouver le plus adapté. Mais chaque participante a son propre diagnostic et sa propre façon d'entrer à l'eau, rappelle Pascale Martineau. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Jamais, avec ma maladie, je n'avais pensé peut-être faire ça , lance une autre participante à ses côtés, Annick Vigneault. Je ne le ferais pas seule. Je suis contente d’avoir des professionnelles autour de moi.

Être libre sur l’eau, ça permet de sortir de son fauteuil ou de mettre de côté le handicap. Pouvoir faire quelque chose qui leur appartient totalement sans être restreint , estime pour sa part Mireille Descarreaux.

La lumière au bout du tunnel

Un sentiment de liberté, mais également d’appartenance chez les participantes, qui se sont rapidement liées d’amitié. Leur camaraderie était particulièrement palpable, mi-juin, lorsque le groupe s’est retrouvé à la base de plein air de Sainte-Foy pour la première fois depuis un an et demi, pandémie oblige.

Je suis prête à n’importe quoi pour recommencer. J’avais tellement hâte. On a l’habitude de se voir chaque semaine. On s’est ennuyée , se réjouissait Annick Vigneault.

Pas question dans les circonstances d’être refroidie par le vent frais qui soufflait sur la base de plein air. On a enduré pire que ça, nous autres. Il n’y a rien là. Bien habillées et on y va. En espérant ne pas tomber à l’eau , lançait pour sa part Sylvie Blouin dans un éclat de rire.

Cette dernière remerciait surtout les instigatrices de ces sorties de sport adapté sans qui il lui serait impossible de bouger. Les restrictions sanitaires de la dernière année le lui ont durement rappelé.