L'équipe olympique de rugby à 7 féminin, du talent à la tonne

En plus de Bianca Farella, de Montréal, Karen Paquin, de Québec, Elissa Alarie, de Trois-Rivières, et Pamphinette Buisa, de Gatineau, il y a sept athlètes de l'Ontario, une de l'Alberta et une de Colombie-Britannique.

Le rugby à 7 a fait son entrée au programme olympique aux Jeux de Rio en 2016. Équipe Canada a décroché le bronze.

Karen Paquin pendant les Jeux olympiques de 2016 Photo : Getty Images / David Rogers

Six joueuses qui faisaient partie de l'équipe médaillée seront de retour à Tokyo cet été, dont Bianca Farella et Karen Paquin.

L'équipe est aussi double championne en titre des Jeux panaméricains, après avoir décroché la médaille d'or à Toronto en 2015 et à Lima en 2019.

La composition de l'équipe canadienne de rugby à 7 masculin a aussi été dévoilée. Il y a 10 athlètes de Colombie-Britannique et trois d'Ontario. L’équipe de rugby à 7 masculin ne s’était pas qualifiée pour les JO de 2016 et fera donc ses débuts olympiques à Tokyo.

Le tournoi olympique de rugby féminin se déroulera du 29 au 31 juillet au stade de Tokyo.

L’équipe canadienne a décroché son billet pour Tokyo en juin 2019 quand elle a remporté la médaille de bronze au tournoi de Biarritz, en France, pour ainsi prendre le troisième rang du classement final de la saison 2018-2019.

L’occasion de participer à une autre édition des Jeux olympiques avec cette équipe est très palpitante, a expliqué Ghislaine Landry, capitaine de l’équipe. Au cours des cinq dernières années, nous avons travaillé dur pour terminer sur le podium. Je suis fière de notre équipe.

Nous arriverons aux Jeux avec une tonne de talent et un potentiel énorme. Une citation de :Ghislaine Landry, capitaine de l'équipe

L'équipe canadienne a participé à un programme double de préparation au mois d’avril dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et a fini avec une victoire et une 2e place.

Ghislaine Landry Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Les Canadiennes ont depuis repris l’entraînement dans le respect de stricts protocoles préventifs contre la COVID-19 au Centre national d’entraînement à Langford, en Colombie-Britannique.

Le rugby à 7 a conquis nos cœurs et notre imagination aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et en a possiblement pris quelques-uns par surprise, a expliqué Marnie McBean, chef de mission d’Équipe Canada aux Jeux de Tokyo. Ces équipes sont maintenant chargées de vétérans et comme spectateurs, nous avons hâte de voir la vitesse et l’agilité déployées par ces athlètes à Tokyo.

Les tournois olympiques masculin et féminin démarreront avec 12 équipes réparties dans trois groupes pour le tournoi rotation de la phase préliminaire.

Les huit équipes de tête accéderont ensuite aux phases éliminatoires, à commencer par les quarts de finale.

Les gagnants des demi-finales joueront pour la médaille d’or et les perdants, des demi-finales joueront pour la médaille de bronze.

Composition de l'équipe canadienne de rugby à 7 féminin :

Elissa Alarie (Trois-Rivières, QC);

Olivia Apps (Lindsay, ON);

Britt Benn (Napanee, ON);

Pamphinette Puisa (Gatineau, QC);

Bianca Farella (Montréal, QC);

Julia Greenshields (Sarnia, ON);

Ghislaine Landry (Toronto, ON);

Kaili Lukan (Barrie, ON);

Kayla Moleshi (Williams Lake, C.-B.);

Breanne Nicholas (Blenheim, ON);

Karen Paquin (Québec, QC);

Keyara Wardley (Vulcan, AB);

Charity Williams (Toronto, ON);

Mick Byrne (Noosa Beach, Australie) – Entraîneur