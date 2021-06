Aaron Brown conserve sa couronne de champion canadien du 100 m

En l’absence d’Andre De Grasse, déjà qualifié pour les Jeux de Tokyo, Brown a devancé Jerome Blake (10,27) et Bolade Ajomale (10,36) sur la piste du complexe sportif Claude-Robillard, où se déroulent les essais nationaux.

Je suis mieux sorti la première fois, mais le départ a été annulé, a expliqué Brown. Je suis resté détendu et patient jusqu’à la ligne.

Le sprinteur de Toronto s’est approché à quatre centièmes de seconde de son meilleur temps de l’année (10,08), le 10 avril, en Floride.

Mais Brown ne courra pas le 100 m au Japon. Il désire se concentrer sur le 200 m, sa discipline de prédilection.

Aux mondiaux en 2019 à Doha, pour la première fois, j’avais fait toutes les courses des deux distances et j’ai réalisé à quel point c’est épuisant. C’est vrai que c’était la fin de la saison, en octobre. Mais je veux faire tout en mon pouvoir pour être reposé et prêt , a-t-il dit.

Du côté des femmes, Crystal Emmanuel a décroché son 13e titre national au 100 m en 11,18 s, 7 centièmes de plus que son meilleur temps à vie. Emmanuel a devancé Khamica Bingham (11,24) et Shyvonn Roxborough (11,48.)

Je suis venue ici pour performer contre moi-même, a indiqué Emmanuel. Les autres filles ont donné leur maximum et c’est un plaisir de courir contre elles tous les ans. En ce qui me concerne, j’avais un plan et c’était de faire une bonne performance dans ma préparation pour Tokyo.

Présentement 35e au monde, ce qui lui permettrait d’assurer sa qualification aux prochains Jeux, la vétérane de 29 ans a poussé un cri de satisfaction en croisant la ligne d’arrivée. La demi-finaliste en 2016 à Rio espère participer à la course ultime à Tokyo.

Sa seule finale dans les grands rendez-vous internationaux, c’est au 200 m des mondiaux de 2017 qu’elle l’a obtenue.

Au javelot, Elizabeth Gleadle a remporté le titre avec une projection de 56,68 m. Même si cette distance est bien loin des 64 m du standard olympique, l’athlète de Vancouver est virtuellement assurée d’aller à Tokyo, en vertu de son classement mondial. Elle est présentement 17e et ce sont les 32 lanceuses les mieux classées qui iront aux Jeux.

Je suis venue ici dans l’espoir de remporter mon 10e titre canadien et c’est ce que j’ai fait, a dit Gleadle. Ce n’était pas une distance ahurissante, mais c’est respectable à ce stade-ci de mon entraînement.

Au 400 m haies féminin, Noëlle Montcalm s’est adjugé les honneurs en 56,34 s, à plus d’une seconde du standard olympique. Si elle veut obtenir son billet pour Tokyo, elle devra minimalement percer le top 40. Or, elle est présentement 50e.

C’est Alicia Brown qui s’est imposée au 400 m avec un chrono de 51,96 s. L’Ontarienne n’a guère de chance de se qualifier dans cette épreuve aux JO. Mais elle vise une place au sein du relais canadien du 4 x 400 m.

Philip Osei a remporté le 400 m masculin en 46,60 s. Ses ambitions à Tokyo résident essentiellement dans le relais mixte.

Damian Warner a remporté l'épreuve du saut en longueur. Même si c'est au décathlon qu'il participera aux JO, l'athlète d'Ottawa est venu se délier les jambes à Montréal. Warner a réalisé le meilleur bond du jour à 7, 81 m, lui qui a réussi à franchir 8,28 m en Autriche en mai dernier pour établir un sommet personnel.

Les compétitions se poursuivent toute la journée ainsi que samedi et dimanche.