Entre blessures et suspensions, des questions pour le CF Montréal à Nashville

Encore ennuyé par une blessure à une hanche, l’attaquant Romell Quioto n’a pas revêtu l’uniforme contre le D.C. United, mercredi, après avoir raté le rendez-vous du 29 mai à Chicago, le dernier des Montréalais avant une longue pause de plus de trois semaines.

Erik Hurtado (cuisse), un autre attaquant, était également absent mercredi soir, tout comme le défenseur Joel Waterman. Hurtado avait lui aussi manqué le match du 29 mai.

Lors de sa visioconférence d’avant-match, jeudi, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy a laissé entendre que Quioto pourrait être à sa disposition contre le Nashville SC.

En revanche, il y a quelques certitudes. Si Nancy n’était pas en mesure d’éclaircir l’état de santé du gardien Clément Diop, jeudi, ce dernier a semblé indiquer par la suite sur son compte Instagram qu’il devra s’absenter des terrains un certain temps.

Au moment où Nancy entamait sa visioconférence avec les médias, Diop subissait un examen d’imagerie par résonance magnétique après s’être visiblement blessé à la cuisse droite au début des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps contre le D.C. United.

Le CF Montréal devra aussi se passer de deux joueurs suspendus, puisque le défenseur Zorhan Bassong a été expulsé mercredi et le milieu de terrain Victor Wanyama sera absent en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Wanyama a reçu son cinquième carton jaune de la saison, mercredi, pendant la cinquième minute des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, à la suite d’une faute contre Yamil Asad.

Pour l’instant, on ne sait trop encore comment Nancy va réorganiser son milieu de terrain pour combler la perte de Wanyama. Toutefois, une chose semble certaine : il s’agira d’une absence significative, estime Samuel Piette.

C’est une grosse perte. Victor est un joueur hyper important pour l’équipe , a affirmé le Québécois.

On peut toujours jouer avec l’effectif qu’on a parce qu’on a beaucoup de profondeur et de disponibilité au milieu de terrain, mais que ce soit quand Victor est sur le terrain ou encore – bien qu’on ne l’a pas encore vécu cette année – lorsqu’il entre à titre de remplaçant, on connaît sa qualité, sa force physique, a ajouté Piette. C’est quelqu’un qui est très calme sur le terrain avec le ballon, qui nous apporte beaucoup d’assurance. C’est sûr que contre Nashville, une équipe qui aime jouer de façon assez directe, qui est physique, un joueur avec le profil de Victor aurait été l’idéal.

C’est une grosse perte pour l’équipe et je pense que c’en est une surtout pour le prochain match. Une citation de :Samuel Piette, milieu de terrain, CF Montréal

Le CF Montréal s’est entraîné jeudi après-midi et de nouveau vendredi matin à Fort Lauderdale avant de s’envoler vers Nashville.

Ce sera le deuxième match entre les deux clubs cette saison. Le 24 avril, le CF Montréal avait laissé filer une avance de 2-0 après 45 minutes de jeu et avait dû se contenter d’un verdict nul de 2-2 au Tennessee.