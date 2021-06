En effet, les équipes favorites auront été au rendez-vous de ce tournoi tant attendu.

Je pense tout d’abord à l’Équipe de France qui, malgré des difficultés, aura fini première du fameux groupe de la mort. Elle affrontera la Suisse lundi à 15 h.

Le Portugal et l’Allemagne complètent le tableau de qualifications et retrouvent respectivement la Belgique et l’Angleterre en huitièmes de finale. Ce seront assurément les rencontres les plus attendues dans cette phase du tournoi.

Toutefois, mon regard s’est souvent porté vers l’équipe qui s’est montrée la plus convaincante à mes yeux : l’Italie.

La Squadra Azzura aura déployé un jeu séduisant, tourné vers l’attaque, le tout en n’accordant aucun but. Elle devra confirmer cet état de forme dès samedi à 15 h face à l’Autriche.

Cet Euro aura aussi fait parler de lui pour des sujets moins heureux.

En effet, certaines décisions de l’UEFA m’auront semblé complètement incohérentes.

Tout d’abord, il y a eu la décision surréaliste d’imposer au Danemark de reprendre la partie quelques minutes après que son joueur vedette Christian Eriksen eut été victime d'un arrêt cardiaque en plein match contre la Finlande.

Comment cette organisation peut-elle, d’un côté, annuler des rencontres en cas de COVID, mais obliger des joueurs à reprendre le jeu alors que leur coéquipier venait d’arrêter de respirer sous leurs yeux?

Les joueurs étaient consternés après le malaise de Christian Eriksen. Photo : pool via reuters / FRIEDEMANN VOGEL

J’ai trouvé cette décision totalement injuste, voire inhumaine, car cela avait forcément influé sur l’état émotionnel des joueurs.

Une autre décision m'aura particulièrement marqué par son incohérence.

L’UEFA a refusé de valider le projet lancé par la Ville de Munich : celui d’illuminer son stade aux couleurs de l'arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+ pour la rencontre entre l’Allemagne et la Hongrie afin de protester contre une loi jugée discriminatoire en Hongrie.

D’un côté, cette organisation demande aux joueurs de s’engager dans des messages publicitaires contre les discriminations telles que le racisme ou l’homophobie. Mais lorsqu’elle doit prendre ses responsabilités face à des décisions qui pourraient faire la différence, je trouve qu’elle n’assume pas du tout ses ambitions affichées.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que je souligne les incohérences de l’UEFA.

C’est cette même organisation qui demande aux joueurs de dénoncer le racisme sur différentes plateformes, mais qui n’arrêtera jamais un match en cas de cris de singe ou d’insultes racistes émanant d’un joueur ou d’une partie du public.

Le football a un pouvoir incroyable.

Celui de nous faire vivre des émotions extraordinaires à travers ce jeu qui se veut rassembleur.

C’est ce que nous offrent des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Par contre, ce pouvoir vient avec des responsabilités que doit assumer l’UEFA afin de faire bouger les lignes dans nos sociétés et, surtout, d'endosser des positions affichées.